Hivatkozási alap lett a Tisza-lista a Fejér megyei közgyűlés fideszes elnökénél

2025-11-08 15:23:00 CET

Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés kormánypárti elnöke a Fidesz aláírásgyűjtést hasonlította össze a Tisza Párt ellopott adataival, ami miatt magyarázkodásra kényszerült, majd vádaskodni kezdett.

Alig egy nappal azután, hogy a valaki a Tisza mobilappja felhasználóinak személyes adatait egy interaktív térképen jelenítette meg és több propagandaoldal is közzétette néhány órára, Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés fideszes elnöke a párt sukorói aláírásgyűjtése alkalmából egyértelművé tette: pontosan tudja, hány helyi töltötte le az alkalmazást – vette észre a Magyar Hang a kormánypárti politikus szombati Facebook-oldalán a büszkélkedő bejegyzést: „Sukorón 2 hét alatt 10-szer annyi támogató aláírás született a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtésén, mint ahányan Otthonunkban a háborúpárti TISZA (immáron nem) titkos listán - állítólag - szerepelnek…!”

Molnár Krisztián arról nem tett említést, tudja-e azt is, hogy személy szerint kikről van szó, azt viszont igen, hogy „állítólag”, és éppen ebbe a szóba kapaszkodva magyarázkodott a Magyar Hang kérésére küldött válaszában. – A posztomban nem véletlenül szerepel, az „állítólag” kifejezés, hiszen – éppen egy korábbi kopogtatás során – én is csak hallomásból értesültem arról, mennyi sukorói nevet tartalmazhat az adatbázis – írta, majd az újságírókra mutogatott, mondván, ezt nekik jobban kell tudniuk, mert „ezen ominózus adatbázishoz bárki, még külföldön is hozzáférhetett”. Az eredeti posztnál is hosszabb szövegben a történtekért felelősnek nevezte a valójában meglopott Tisza Pártot, azzal vádolva, hogy ők tették hozzáférhetővé a személyes adatokat hetekkel ezelőtt, ahogy írta „ukrán barátaik” számára.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, a Tisza-szimpatizánsok hollétét mutogató térképet a kormánypárti Index, a Magyar Nemzet és az Origo is „promózni” kezdte, és bár a térképhez vezető URL egyik cikkben sem érhető el (legalábbis most már), de a 24.hu felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Nemzet cikkében az „Itt lehet böngészni a térképet!” szöveg egyértelműen arra utal, hogy korábban benne volt a link is.

A történtek miatt a NAIH közölte, hogy „az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése. Amennyiben a honlap nem kerül törlésre, akkor a hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép a honlap eltávolítása érdekében.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejelentette, feljelentést tesz minden olyan sajtótermék ellen, amely megjelenítette a párt szimpatizánsait listázó térképet.