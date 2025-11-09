A Tisza Párt elnöke a Financial Timesnak azt elmondta, Vlagyimir Putyinnak érdeke, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon. Magyar Péter úgy látja, hogy Magyarországnak fel kell számolnia az Oroszországtól való energiafüggőségét, ugyanakkor az orosz importnak szerinte továbbra is opciónak kell maradnia.
A birtokába került 29 orosz katonai aktáról az FT azt írta kedden, hogy az azokban szereplő tervek 2013-2014-ből származnak és az orosz Összhaderőnemi Akadémia, a magas rangú tiszteket kiképző főiskola pecsétjét viselik.
A fronton nehéz helyzetbe került Ukrajnát láthatóan foglalkoztatja, hogyan érhet véget a háború. Washington új segélycsomagja elemzők szerint csak sokára érezteti majd hatását, de jó esetben megerősítheti Kijev tárgyalási pozícióit.
Bár Kína elutasította, hogy katonailag támogassa az Ukrajna ellen háborúzó Oroszországot, mára kínai cégek uralják a fejlett szerszámgépek oda irányuló exportját, s közvetítésükkel máig nyugati mikrochipek kerülnek fontos orosz fegyverekbe.
Eközben az irányadó tőzsdei értéknél júniusban is csaknem a tizedével drágábban kaptuk Vlagyimir Putyin Oroszországától a fűtőanyagot.
A Fidesz meglehetősen nehéz helyzetbe került politikailag a háború miatt, bár a békepárti kormánykommunikációra látszólag hallgatnak a magyarok. Orbán Viktor évtizedes Putyin-barát üzeneteket próbál semlegesíteni.
Rekord gyorsasággal született meg a bizottsági érveket tartalmazó felszólító levél.
Az elnök az EP-választás előtt: az elnök azokat a pártokat biztatja, amelyek alá akarják ásni az EU-t.
Orbánnak már rég nincs semmi keresnivalója a Néppártban - deklarálja az ismert brit napilap.
Még antikrisztusnak is neveznek - nyilatkozta a milliárdos, aki szerint ez is annak a jele, hogy valami jót csinál. Munkáját fia fogja folytatni.
Politikai sztár lett Magyarország, legalábbis egy napon ritkán foglalkozik egy közép-kelet európai országgal a Die Welt, a Guardian és a Financial Times. Mindhárom orgánum Orbán fenyegetőzéséről ír, illetve arról, hogy senki sem tudja, merre mozdulnak végül a választók.
A magyarországi gyűlöletpropaganda célkeresztjébe állított magyar származású mecénás-milliárdos a Financial Times-nak nyilatkozva egyebek mellett arról beszél, hogy a világban ma ismét vezető ideológiává vált a nacionalizmus.
Az elmúlt két hétben a Financial Times (FT) négy cikkben is megrágalmazta az Orbán-kormányt, amiért az fellép Soros György bevándorlást támogató tevékenysége ellen, a brit üzleti napilap "teljesen megzavarodott" - írta Kovács Zoltán kormányszóvivő az About Hungary kormányzati honlapon szerdán közzétett blogbejegyzésében.
A Financial Times című brit liberális üzleti napilap a Soros-tervről szóló magyarországi nemzeti konzultációval foglalkozott keddi számában.
A nemzeti konzultációról közölt kommentárt hétfőn a Financial Times című brit üzleti napilap és a Hospodárské Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap - szemléz az MTI.
Kudarcnak és zsákutcának nevezte a menekültek belső elosztását célzó európai uniós kvótaprogramot a Financial Timesnak adott nyilatkozatában Szijjártó Péter.
A magyar miniszterelnök Európa-politikájáról közölt "Nehezen győzedelmeskedhet Orbán új Európáról alkotott víziója" címmel csütörtöki számában a Financial Times című brit üzleti lap.
Százmilliókat nyert a Wall Street két legnagyobb bankja, a JP Morgan és a Goldman Sachs vezérigazgatója azon a meredek tőzsdei felfutáson, amely Donald Trump elnökválasztási győzelmét követte - írta hétfőn a Financial Times.
A Financial Times című brit üzleti napilap a lengyelországi igazságügyi reformmal és ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédével foglalkozott.
Meg persze cikk is az antiszemitizmus kiszabadított démonáról és a Soros-plakátokról. Orbán Viktor Magyarországa Európa sötét oldalán címmel jelent meg az írás a tekintélyes brit üzleti és poltikai lapban, Philip Stephens tollából.
Orbán Viktor Magyarországáról is ír a Financial Times a lengyel belpolitikával foglalkozó cikkében - idézi a hvg.hu.