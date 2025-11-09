Magyar Péter szerint ha Donald Trump ebben az országban élne, másképp látná Orbán Viktort

A Tisza Párt elnöke a Financial Timesnak azt elmondta, Vlagyimir Putyinnak érdeke, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon. Magyar Péter úgy látja, hogy Magyarországnak fel kell számolnia az Oroszországtól való energiafüggőségét, ugyanakkor az orosz importnak szerinte továbbra is opciónak kell maradnia.