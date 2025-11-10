A Ryanair gépén fotózták le a közös meccsnézés után hazainduló Orbán Viktort és Schmidt Máriát

A hétfő délelőtt, magyar idő szerint 11:30-kor induló Manchester-Budapest járatra szállt fel Orbán Viktor és Schmidt Mária – derül ki a fotókból, melyeket egy olvasó küldött a 444-nek.
Korábban az AFP képeiről derült ki, hogy a kormányfő és Schmidt Mária élőben nézte meg a vasárnap esti Manchester City – Liverpool meccset. Mint azt a portál megjegyzi, a City VIP szektorából tették ezt, a fotón ugyanis Orbán mellett-mögött a manchesteri klub elnöke, az egyesült arab emírségekbeli Khaldoon al-Mubarak, a sportigazgató és volt játékos Hugo Viana valamint a klub vezérigazgatója, Ferran Soriano is látható.Orbán Viktor meccsen lazított a Trump-találkozó után, a helyszínen nézte végig, amint Szoboszlai-féle Liverpool simán kikap a Manchester Citytől
A Kormányzati Tájékoztatási Központ a Telex megkeresésére már korábban közölte, hogy a miniszterelnök a saját költségén, magánprogramként nézte meg a meccset. Orbán és Schmidt is Donald Trump amerikai elnöknél volt a hét második felében, odafelé és visszafelé is egy Wizz Air-géppel utazott a delegáció, a visszaúton pedig a gép megállt Izlandon tankolni. Onnan a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatása alapján a „saját költségen, kereskedelmi járatokat igénybe véve” jutott el Manchesterbe meccset nézni a miniszterelnök.A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, Orbán Viktor a saját költségén utazott el élőben nézni a Manchester City Liverpool elleni meccsét