A Ryanair gépén fotózták le a közös meccsnézés után hazainduló Orbán Viktort és Schmidt Máriát

2025-11-10 13:31:00 CET

A magyar idő szerint 11:30-kor induló Manchester-Budapest járaton tűnt fel a miniszterelnök.

A hétfő délelőtt, magyar idő szerint 11:30-kor induló Manchester-Budapest járatra szállt fel Orbán Viktor és Schmidt Mária – derül ki a fotókból, melyeket egy olvasó küldött a 444-nek.

Korábban az AFP képeiről derült ki, hogy a kormányfő és Schmidt Mária élőben nézte meg a vasárnap esti Manchester City – Liverpool meccset. Mint azt a portál megjegyzi, a City VIP szektorából tették ezt, a fotón ugyanis Orbán mellett-mögött a manchesteri klub elnöke, az egyesült arab emírségekbeli Khaldoon al-Mubarak, a sportigazgató és volt játékos Hugo Viana valamint a klub vezérigazgatója, Ferran Soriano is látható.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ a Telex megkeresésére már korábban közölte, hogy a miniszterelnök a saját költségén, magánprogramként nézte meg a meccset. Orbán és Schmidt is Donald Trump amerikai elnöknél volt a hét második felében, odafelé és visszafelé is egy Wizz Air-géppel utazott a delegáció, a visszaúton pedig a gép megállt Izlandon tankolni. Onnan a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatása alapján a „saját költségen, kereskedelmi járatokat igénybe véve” jutott el Manchesterbe meccset nézni a miniszterelnök.