Puzsér Róbert megfélemlítést és lejáratást emleget a házibulijánál történt rendőrségi razzia után

2025-12-31 17:46:00 CET

„A pártállam politikai okból és céllal kutatja át a vendégeimet és cirkál az otthonom körül” – közölte a publicista. A történtekre már Jámbor András is reagált.

„Ahogy a kilencvenes évek óta mindig, úgy idén karácsonykor is megrendeztem azt az összejövetelt, amelyen barátaim és kollégáim körében ünnepeljük a Kisded születését. A meghívó idén minden jel szerint Pintér Sándorhoz is eljutott, aki picit sértő módon nem személyesen jelent meg, hanem pár tucatnyi rendőrt delegált az otthonomat környező utcákba, hogy azok valamennyi távozó vendégemet akár taxiból, akár a saját autójukból kiparancsolják, és a ruházatukat alapos átvizsgálásnak vessék alá” – közölte Puzsér Róbert szerda délután a Facebook-oldalán.

Lapunk is megírta, hogy nemrég rendőrök igazoltatták Puzsér Róbert év végi házibulijáról távozókat. A publicista lakása körül több rendőrautó is cirkált, a hazafelé igyekvőket igazoltatták, a ruhájukat átkutatták, de volt olyan is, akit a taxiból parancsoltak ki a rendőrök. Az egyik résztvevő, Farkas Attila Márton szerint drogot kerestek, de nem találtak semmit. A rendőrség a Telex megkeresésére nem árulta el, hogy milyen bűncselekmény gyanúja merült fel.

Puzsér Róbert most egy külön posztban fejtette ki a történteket. Állítása szerint az egyenruhások az eljárásra természetesen minden esetben közúti ellenőrzésként hivatkoztak, „holott annak politikai jellege nem is lehetett volna nyilvánvalóbb” – írta. Vendégei arról is beszámoltak, hogy az éjszaka folyamán bőrkabátos idegenek érkeztek a lakásba, mintha maguk is vendégek volnának. „Ha tényleg küldöttek, és nem meghívottak voltak, akkor remélem, csak nézelődtek, és nem felejtettek a lakásomon egy jól irányzott csomagot” – bocsátkozott találgatásokba az intézkedés indítékait illetően, utalva arra, hogy esetleg a hatalom állhat mögötte.

„Rogán Antal kommunikációs boszorkánykonyhájában nyilván főtt már a jól elmesélhető történet a nemzetáruló lipsi drogosok bulijáról – csakhogy a kapás elmaradt, hal nélkül pedig nem készül jó halászlé”

– írta.

Puzsér Róbert posztjában megemlítette azt is, hogy a Vadhajtások felületén a minap meg is jelent egy szerző nélküli írás, és fotókat is közöltek az erkélyén mulatozókról. „Nos, itt tart ma az ezeréves magyar állam: a közpénzből működő rendfenntartó hatóság és a közpénzből működő fideszes sajtólatrina összehangolt akciót folytat talán a lejáratásomra, talán a megfélemlítésemre, talán a letartóztatásomra – talán ezek bármelyike megfelel. Íme Magyarország 2025-ben: a pártállam politikai okból és céllal kutatja át a vendégeimet és cirkál az otthonom körül” – összegezte a történteket a publicista.

Jámbor András: Ha már nagyon fogyasztókat akarnak elkapni, akkor szálljanak ki Rogán, Habony, Deutsch vagy Tiborcz házibulijaira

Jámbor András is reagált a történtekre. A politikus Pintér Sándor belügyminiszternek címzett üzenetében, közösségi oldalán többek közt azt írta: „Pintér úr! Józsefvárosi képviselőként szeretném jelezni, hogy mi szívesen látjuk azokat a rendőröket valódi bűnmegelőzési munkára, akiket Puzsér Róbert házibulijára ráküldtek.”

Hozzátette: „Jöjjenek ezek a rendőrök Józsefvárosba, és segítsék az itteni rendőrök munkáját. De ne abban, hogy a bulizókat vegzálják, hanem abban, hogy azokat a maffiahálózatokat, akik az olcsó és nagyon káros nyomordrogokat terítik a mi kerületünkben is, ország­szerte is, felszámolják! Mert ők tényleg veszélyesek a társadalomra, és ellenük láthatólag tehetetlen a rendőrség!”

Szerinte ha már nagyon fogyasztókat akarnak elkapni, „akkor szálljanak ki Rogán, Habony, Deutsch vagy Tiborcz házibulijaira”, legyen bátorságuk ne az ellenzékieket, hanem a hatalmon lévőket ellenőrizni. „Ott talán találnának is valamit, nem úgy, mint Puzsér Róbert vendégeinél!” – zárta posztját.