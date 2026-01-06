havazás;hóhelyzet;DK;hajléktalanok;pártiroda;Demokratikus Koalíció;rászorulók;Dobrev Klára;

2026-01-06 15:20:00 CET

A hóhelyzet miatt a Demokratikus Koalíció megnyitja az irodáit a rászorulók előtt

Az ellenzékipárt ígéri, hogy irodái „egész nap nyitva lesznek és rendelkezésére állnak akár a hajléktalanok, akár azok számára, akik nem tudják felfűteni a lakásukat”, illetve akiknek melegedésre van szüksége.