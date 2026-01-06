A hóhelyzet miatt a Demokratikus Koalíció megnyitja az irodáit a rászorulók előtt

A rendkívüli időjárási helyzet miatt a Demokratikus Koalíció (DK) országszerte több mint 60 irodáját nyitotta meg a rászorulók előtt – jelentette be keddi, online sajtótájékoztatóján Dobrev Klára.
A pártelnök a DK lapunkhoz eljuttatott közleményében a rendkívüli hideg idő és havazás miatt arra figyelmeztetett mindenkit szerte az országban, hogy figyeljenek azokra, akik nem tudnak magukról gondoskodni, és akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre.
Az újlipótvárosi DK-iroda előtti sajtótájékoztatóján elmondta: arra kérte a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltjeit és aktivistáit, hogy aktívan segítsék a következő napokban azokat, akiknek melegedésre van szüksége.
Ennek érdekében a DK országszerte több mint 60 pártirodáját nyitotta meg, amelyek az ígéret szerint „egész nap nyitva lesznek és rendelkezésére állnak akár a hajléktalanok, akár azok számára, akik nem tudják felfűteni a lakásukat, vagy szükségük van egy helyre, ahol megmelegedhetnek és egy forró teát ihatnak”. Dobrev hozzátette, a párt aktivistái emellett szerte az országban ellapátolják a havat ott, ahol szükség van rá.Operatív törzs jött létre a téli idő kezeléséreFolytatódik a havazás, néhol 30 centis hótakaró is kialakulhatHankó Balázs közölte, levelet írt a szakképzési iskoláknak, hogy a stramm diákok segítségét kérje a hóeltakarításhoz