Björk független Grönlandot akar, egyszerre bírálja Donald Trumpot és Dániát

Egyesült Államok;gyarmatosítás;Dánia;Björk;Grönland;Donald Trump;

2026-01-07 05:30:00 CET

Az, hogy a grönlandiak egyik kegyetlen gyarmatosítótól a másikhoz kerüljenek, elképzelhetetlenül brutális – véli az izlandi énekesnő-zeneszerző.

„Minden grönlandiaknak sok szerencsét kívánok a függetlenségükért folytatott küzdelmükben” – kezdi hétfőn közzétett Instagram-bejegyzését Björk, amelyben egyszerre bírálta Donald Trumpot és Dániát is.

Az ügy előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal felruházott Grönlandra.

Az izlandi énekesnő-zeneszerző posztjában felidézte: hatalmas megkönnyebbülés volt az izlandiaknak, amikor 1944-ben sikerült elszakadniuk Dániától. Megemlítette, hogy 1966 és 1970 között a dán hatóságok fiatal grönlandi lányok és nők ezreit kényszerítették fogamzásgátlásra, művileg meddővé téve őket sokszor tudtuk és belegyezésük nélkül.

Korábbi cikkünkben is írtunk róla, hogy a „túl magas születésszámot” szabályozandó mintegy 4500 nő méhébe ültettek be fogamzásgátló eszközöket. Sokan csak évtizedekkel később szereztek róla tudomást, miközben egy életet éltek le egészségügyi szövődményekkel és magyarázat nélküli meddőséggel. A dán szervek azóta hivatalos vizsgálatokat is indítottak a korábbi rendszerről, de a BBC beszélt olyan helyi nőkkel is, akiknek a 2010-es években helyeztek föl spirált az engedélyük nélkül egy beavatkozás után.

„A dánok még ma is úgy kezelik a grönlandiakat, mintha másodrendű emberek lennének” – írta posztjában Björk, hozzátéve, hogy a gyarmatosítás „többször is hátborzongató érzést” keltett benne, és az a veszély, hogy grönlandi barátai „egyik kegyetlen gyarmatosítótól a másikhoz kerüljenek”, annyira brutális, hogy elképzelni sem tudja. Az előadó bejegyzése végén azt üzente a grönlandiaknak, hogy álljanak ki függetlenségükért.

Mint ismert, az amerikai elnök az utóbbi hónapokban többször egyértelművé tette, hogy igényt tart Grönland teljes területére – ez így történt közvetlenül karácsony előtt is, amikor kimondta, hogy az Egyesült Államok stratégiai érdekének tartja Grönland megszerzését. Donald Trump korábban felháborodást váltott ki az Európai Unióban azzal is, hogy Jeff Landry louisianai kormányzó személyében különmegbízottat nevezett ki Grönland ügyeinek kezelésére. Ő a többi között azzal a kijelentéssel foglalta el a pozícióját, megtiszteltetés számára azon dolgozni, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon. Mette Frederiksen dán miniszterelnök eközben hétfőn felszólította Trumpot, hogy hagyja abba a fenyegetőzést Grönland elfoglalásával kapcsolatban.