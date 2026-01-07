Elfoglalt egy orosz zászló alatt közlekedő, Venezuelához köthető olajszállító hajót az USA

Oroszország;Venezuela;Egyesült Államok;hajó;

2026-01-07 17:01:00 CET

Most először kerülhetett közvetlen célkeresztbe egy orosz lobogó alatt közlekedő jármű. A történtek újabb nagyhatalmi konfliktust vetítenek előre, az orosz közlekedési minisztérium jelezte is, az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezménye alapján egyetlen államnak sincs joga elfoglalni a más ország zászlaja alatt regisztrált hajókat.

Az Egyesült Államok elfoglalt egy orosz zászló alatt hajózó, Venezuelához köthető olajszállító hajót, miután több mint két héten át követte azt az Atlanti-óceánon - írja a Reuters két amerikai tisztségviselőre hivatkozva.

Az Izland közelében zajló művelet idején a térségben egy orosz tengeralattjáró és egy hadihajó is tartózkodott, azonban nem tudni, hogy ezek milyen távolságban voltak. Az amerikai parti őrség már a múlt hónapban megpróbálta feltartóztatni a hajót, ám az nem engedte a fedélzetre lépést; ezt követően a tanker orosz zászló alá regisztrált. A jelenleg Marinera néven közlekedő hajó a legutóbbi azok közül, amelyek az amerikai parti őrség célkeresztjébe kerültek azóta, hogy Donald Trump elnöksége idején az Egyesült Államok nyomásgyakorló lépést is tett Venezuela ellen.

Az incidens után az orosz közlekedési minisztérium jelezte, az ENSZ 1982-es Tengerjogi Egyezmény (UNCLOS) alapján egyetlen államnak sincs joga elfoglalni a más ország zászlaja alatt regisztrált hajókat – idézte a tárca közleményét a The Moscow Times. Az akcióban John Healey brit védelmi miniszter közlése szerint részt vett az Egyesült Királyság is, a bázisait bocsátotta az amerikai rendelkezésére.

A lépés, amely tovább élezheti a feszültséget Oroszországgal, azt követően történt, hogy a korábban Bella-1 néven ismert tanker átjutott az Egyesült Államok által a szankcionált hajók elleni korlátozásokon, el is utasította az amerikai parti őrség felszállási kísérleteit. A nevük elhallgatását kérő amerikai tisztviselők szerint az akciót a parti őrség az amerikai hadsereggel közösen hajtja végre. Ilyenre az utóbbi időszakban nem volt példa: ez lehet az első olyan eset, amikor az amerikai hadsereg elfoglalt egy orosz zászló alatt hajózó járművet. Az akcióba a britek is beszálltak,

Ezzel párhuzamosan az amerikai parti őrség egy másik, Venezuelához köthető olajszállító hajót is feltartóztatott latin-amerikai vizeken – közölték amerikai tisztviselők a Reutersszel, miközben az Egyesült Államok továbbra is fenntartja a venezuelai szankciók hatálya alá eső hajók elleni tengeri „blokádot”. Mindez néhány nappal azután történt, hogy amerikai különleges egységek szombaton, a kora hajnali órákban halálos kimenetelű rajtaütést hajtottak végre Caracasban, amelynek célja Nicolás Maduro elfogása és az Egyesült Államokba szállítása volt. Az amerikai hadsereg ezt követően átadta őt a szövetségi hatóságoknak, hogy az állítólagos kábítószer-kereskedelemmel összefüggő vádak miatt eljárást indítsanak ellene.

A venezuelai vezetés Nicolás Maduro elfogását emberrablásnak minősítette, és azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy az ország hatalmas, becslések szerint a világ legnagyobb, olajtartalékaira akarja rátenni a kezét.

Donald Trump és az amerikai kormány vezető tisztviselői ezzel szemben azt állították, hogy Venezuela amerikai kőolajat tulajdonított el, ami egyértelmű utalás az energiaszektor elmúlt fél évszázadban, több hullámban végrehajtott államosítására.



