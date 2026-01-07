Összeomlás szélén a MÁV, az autópályákon torlódások alakultak ki a hóhelyzet miatt, járatokat törölhetnek a reptéren

havazás;repülőtér;időjárás;MÁV;Lázár János;hóhelyzet;torlódás;BKK;hóesés;vonatközlekedés;vonatkésés;M1-es autópálya;

2026-01-07 09:41:00 CET

Lázár János szerint a vasút tartja magát, és „minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított”.

Több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem indult el. Az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket – közölte szerda reggel a MÁV.

Azt írták, a szél, valamint az elhaladó vonat menetszele a havat behordja a váltókba, ezért minden vonat elhaladása után újra ki kell tisztítani a váltókat. A tájékoztatás szerint a hóborította területeken a váltókat folyamatosan tisztítja az állami vasúttársaság több száz készenléti szolgálatban lévő munkatársa.

A havazás miatt számos változás történt a vasúti közlekedésben:

A Budapest – Miskolc – Nyíregyháza – Debrecen – Budapest közötti Tokaj InterCityknél 20-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani.

A lajosmizsei vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt 20-50 perccel hosszabb menetidőre, néhány esetben pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani.

Az S71-es vonatok csak Vác – Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek.

A Komárom – Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.

A Hatvan – Somoskőújfalu vonalon váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt 15-40 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani.

A Hatvan – Szolnok közötti S820-as vonatoknál 10-50 perccel hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani, mert Jászboldogháza-Jánoshidán váltóhiba lassítja a közlekedést.

A Miskolc – Hidasnémeti vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt az itt közlekedő személyvonatoknál, valamint a Hernád InterCityknél hosszabb menetidőre lehet számítani.

A Debrecenből, Nyíregyházáról induló vonatoknál váltóhiba miatt késésekre lehet számítani.

A Budapest – Szeged közötti Napfény InterCityknél azonban mostanra helyreállították a váltóhibát, itt a menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre.

Az újszászi fővonalon hosszabb eljutási időre, várakozó járatokra kell számítani, mert Nagykáta – Tápiószele között egy árokba borult kamion mentése miatt átmenetileg egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése a MÁV szerint folyamatban van.

Lázár János: A vasút tartja magát

Lázár János szerint ugyanakkor a vasút „tartja magát”: a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek – közölte az építési és közlekedési miniszter szerda reggel a Facebook-oldalán.

Mint írta, a vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított: az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul.

Jelenleg Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre; Rákospalota-Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni; a Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak; a Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak – sorolta a tárcavezető, aki szerint „minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított”.

Lázár János közlése szerint azonban a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel, jellemzően az ország teljes területén 15-60 perc késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik – tudatta a miniszter, aki megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását.

BKK: a járatok a legtöbb helyen rendben közlekednek, de késésekre kell számítani

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai a legtöbb helyen rendben közlekednek szerda reggel, de késésekre kell számítani – közölte a vállalat a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott. A főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak. Azt kérték, hogy csak letakarított és a téli körülményekre felkészített autóval induljanak útnak, és érdemes hosszabb menetidővel tervezni.

A részletes forgalmi változásokról ezen a linken tájékozódhatnak.

Több kilométeres a torlódás az M1-es autópályán

Elakadt kamionok miatt jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között; Budapest felé a 60. és az 56. kilométer között, Hegyeshalom irányába a 48. és az 52. kilométer között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom – közölte az Útinform szerda reggel.

Azt írták, hogy a sztrádán mindkét irányban több kilométeres a torlódás, és sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó. Közölték azt is, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán: Biatorbágytól Bicskéig – a 19. és a 37. kilométer között – Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás, aki teheti az 1-es főúton kerüljön – hívja fel a figyelmet az Útinform.

Budapest Airport: a következő órákban járatkésések, -törlések előfordulhatnak

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és környékén este hat óra óta erősen havazik, több járat biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja, így késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban – közölte a Budapest Airport az MTI-vel kedden késő este.

A repülőtéren jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. A tájékoztatása szerint annak érdekében, hogy a repülőtér továbbra is biztonságosan tudjon üzemelni, gépeket indítani és fogadni, az 1-es futópályát néhány perccel 20 óra után ideiglenesen lezárták, és a hóeltakarítási munkálatok a 2-es pálya folyamatos hómentesítésére koncentrálódnak.

Hozzátették, hogy az esti forgalom egy futópályával is kezelhető, az 1-es pálya lezárása nem okoz menetrendi változásokat. Az erős havazás miatt azonban a repülőgépek jégtelenítése lelassult, több járat is biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja. Egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését – áll a közleményben.