Kontrát Károly sietve bejelentette, hogy mégsem lesz a Fidesz képviselőjelöltje a parlamenti választáson

Arra az elhatározásra jutottam, hogy 2026-ban már nem indulok az országgyűlési választások egyéni választókerületi megméretésen – jelentette be Facebook-oldalán Kontrát Károly. A Veszprém megyei 2. számú választókerület eddigi képviselője, ezúton értesítette a választókat, és a hogy fogalmazott, támogatóit és barátait, hogy egyúttal azonnali hatállyal a Fidesz választókerületi elnökségről is lemondott. Előbbi pozíciót tizenkét, utóbbit 14 éve töltötte be a Belügyminisztérium egykori államtitkára
A bejelentés furcsasága, hogy Kontrát Károly, mint fideszes képviselő saját választókerületében bőszen kampányolt, maga is szállította az ősszel az érintett óvodákba az állami pénzen vásárolt úgynevezett nyuszimotorokat. Facebook-oldalán a többi posztja sem utalt a változásra, egészen mostanáig.
„A miniszterelnök a döntésemet elfogadta, ugyanakkor biztosított arról, hogy a jövőben is számít a munkámra. A jövőben új választókerületi elnök veszi át a feladatot” – írta röviden, ami arra utalhat, hogy inkább ő nem ellenkezett Orbán Viktor döntésével. Ezt támasztja alá, hogy családtagjainak is megköszönte az eddigi támogatásukat, és arra kért mindenkit, hogy a ma még ismeretlen Fidesz-KDNP-s jelöltjét támogassák, akit arról biztosított, hogy segíteni fogja őt.Állami nyuszimotorokkal kampányolnak országszerte a fideszes képviselők
A lemondást egyébként egy nyári vagyongyarapodási hír is gyorsíthatta, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egy Facebook-posztjában azt írta, hogy Kontrát Károlynak is „kinőtt” Tihanyban egy vadonatúj villája. A parthoz közeli, panorámás, kétemeletes épület 137 négyzetméteres, egy 700 négyzetméteres telken áll, becslése szerint alsó hangon 300-400 milliót érhet.Hadházy Ákos: Kontrát Károlynak is van tihanyi luxusvillája Papírból olvasta fel a kormány képviselője, hogy „Magyarország demokratikus jogállam”