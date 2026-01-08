Fidesz;lemondás;visszalépés;Veszprém megye;Kontrát Károly;egyéni választókerület;

2026-01-08 21:14:00 CET

Kontrát Károly sietve bejelentette, hogy mégsem lesz a Fidesz képviselőjelöltje a parlamenti választáson

Az egykori belügyi államtitkár néhány hete még nyuszimotorokat osztogatott az óvodásoknak a Veszprém megyei 2-es számú országgyűlési választókerületben, ahol 2014 óta volt képviselő. Most hirtelen még a fideszes párttisztségéről is lemondott.