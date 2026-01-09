További három hónappal meghosszabbítaná négy Szőlő utcai gyanúsított letartóztatását az ügyészség

ügyészség;előzetes letartóztatás;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

Közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményének megalapozott gyanúja merült fel velük szemben.

A Budapesti Javítóintézetben történt bűncselekmény-sorozat négy gyanúsítottjának előzetes letartóztatását hosszabbítaná meg három hónappal a vádhatóság - derül ki az ügyészség honlapján közzétett közleményből.

A beszámoló szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a december elején letartóztatott mind a négy gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés meghosszabbítását. Mint közölték, a nyomozó ügyészség három férfi és egy nő esetében tett indítványt a letartóztatás meghosszabbítására, akik a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekményeket követtek el.

A négy gyanúsítottal a nyomozó ügyészek közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményének megalapozott gyanúját közölték. Emellett egyikük, mint megbízott igazgató akadályozta az intézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál felelősségre vonását is, ezért a férfi minősített bűnpártolás bűntettével is gyanúsítható - jelezték a közleményben, a letartóztatott volt igazgató nevének említése nélkül.

A tájékoztatás szerint a nyomozó ügyészség soron kívüli eljárásban vizsgálja a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben történteket. Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat.