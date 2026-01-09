Civilek szólítják fel Karácsony Gergelyt, hogy Budapesten is tiltsák be a háborús kampányokat

„Ha Mosonmagyaróváron be lehetett tiltatni a háborús kampányokat, akkor tiltsák be Budapesten is! Felszólítjuk Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy azonnal kezdje meg az intézkedést!”
– posztolta Facebook-oldalán az aHang. A 2021-es ellenzéki előválasztáson ismertté vált, azóta a petíciók sokaságát elindító civil szervezet most Budapest vezetőjéhez is intézett egyet, amelyre honlapján várja az aláírásokat.
A Budapest is tiltsa ki a riogató politikai plakátokat! címmel indított aláírásgyűjtés szövege szerint január elején jelent meg a hír a mosonmagyaróvári polgármester oldalán arról, hogy sikeresen eltávolíttatta a városa közterületeiről az uszító politikai hirdetéseket. Állítják, ha ezt ott meg lehetett csinálni, biztosak benne, hogy Budapesten is lehetséges megszabadulni ezektől.
– Felszólítjuk Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy azonnal találjon megoldást arra, hogy Budapesten is leszedjék ezeket a plakátokat. Ezen túlmenően azt is kérjük, hogy távolítsanak el minden olyan plakátot, amelyen félrevezető, hamis vagy uszító információ látható – olvasható az aHang oldalán.