Kutason és Kurdon is kihűlés közeli állapotba került embert mentettek meg, a mentőszolgálat kéri, hogy figyeljünk egymásra

2026-01-10 10:50:00 CET

Az extrém hideg nemcsak a szabadban élőket veszélyezteti, komoly kockázatot jelent mindazok számára is, akik fűtetlen vagy gyengén fűtött lakásban élnek.

A hideg, havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embert az országban. A mentőszolgálat azt kéri, figyeljünk egymásra az extrém hidegben.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján közölte, hogy egy kihűlt férfira a polgármester talált rá Kutason. A helyi férfi nem ment be reggel dolgozni az önkormányzathoz, ezért elment hozzá a település polgármestere, aki kihűlt, mozdulatlan és már kommunikálni is képtelen állapotban találta meg az otthonában. A mentők kórházba vitték a férfit.

Egy idős nőre szintén kihűlés közeli állapotban találtak rá a dombóvári rendőrök. A kurdi szomszédok jelentették be a rendőrségen pénteken, hogy napok óta nem látják egyedül élő szomszédjukat. Az egyenruhások kimentek a házhoz, ahol az egyik szobában az ágyon fekve találták meg az 67 éves asszonyt. A rendőröknek elmondta, hogy nagyon gyengének érzi magát, több napja nem evett és ivott, és begyújtani sem tudott. A rendőrök mentőt hívtak az asszonyhoz, akik megvizsgálták és kórházba vitték.

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett: az extrém hideg nemcsak a szabadban élőket veszélyezteti. Komoly kockázatot jelent mindazok számára is, akik fűtetlen vagy gyengén fűtött lakásban élnek, illetve azoknak, akik a szabadban földre kerülnek, és segítség nélkül nem tudnak felállni. Ilyen helyzetekben a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója a Népszavát pénteken arról tájékoztatta: már halottja is lehet az extrém hidegnek, bár a gyanús esetek közül még egyiket sem igazolta a boncolás. 24 óra alatt országszerte 19 lehűlt beteghez riasztották a mentőket, ami jóval több az átlagosnál. Hozzátette, miközben az előző napok után egy picit mérséklődött a szolgálatuk extrém terhelése, a közlekedési-, illetve az eleséses balesetet szenvedett emberek ellátása mellett megnőtt a kihűlés veszélye.