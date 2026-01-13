„Alapos személyiségvizsgálattal azonnal ki lehetett volna szűrni az alkalmatlan embereket a gyermekvédelemben, ám a Fidesznek ez nem volt célja”

Primitív bohóckodásnak tartja az Orbán-kormány gyermekvédelemmel összefüggő döntéseit Daubner Béla pszichiáter, pszichoterapeuta, aki szerint a bicskei pedofilbotrány után az új jelentkezőknek és a vezetőknek kötelezővé tett pszichológiai vizsgálat pedig álságos és veszélyes.
A szakember lapunknak arról beszélt: egy alapos személyiségvizsgálattal azonnal ki lehetett volna szűrni az alkalmatlan embereket, ám a Fidesznek ez nem volt célja. Úgy fogalmazott, a Fidesz veri a mellét, hogy mindenkit leellenőrzött a kegyelmi botrány után,
ám valójában az első számú felelőse annak, hogy a védelemre szoruló gyerekek nem kapják meg a szükséges nevelést, és hosszú évekig bántalmazhatták a gyerekeket a Szőlő utcában, és több más intézményben.
A szakembert azt követően kereste meg lapunk, hogy a 444.hu birtokába jutott egy névtelen e-mail, amelyet több mint három évvel ezelőtt írt egy akkor ott dolgozó. 15 pontban írta le, hogy milyen problémák vannak a Szőlő utcában és az emailt elküldte az intézmény fenntartójának, a Belügyminisztériumhoz tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, tehát a fenntartó tudhatott a gyerekekkel szemben elkövetett bűncselekményekről. A kormány mégis következetesen állította a botrány kirobbanása után, hogy nincs kiskorú érintettje a Szőlő utcai ügynek, és erről szeptemberben még jelentést is készített Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Pedig a levélíró már három évvel ezelőtt megnevezett több olyan vezetőt is, akik azóta már meggyanúsítottak, és éppen azokkal a bűnökkel, amelyeket ő is említett. A 2022. szeptember 7-én kelt levélben súlyos állításokat fogalmaz meg a javítóintézet működéséről, akkori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról, és az akkor szintén a javítóban dolgozó élettársáról.Már évekkel ezelőtt jelezte egy Szőlő utcai dolgozó, hogy milyen állapotok uralkodnak a javítóintézetben
Azóta már mindkettejük prostitúcióra kényszerítés gyanúja miatt őrizetben van, a nyomozás a mai napig tart, a volt igazgatót a többi között közfeladati helyzettel való visszaéléssel, több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsítják. A levélben szó van a javítóintézet egy másik munkatársáról, Kovács-Buna Károlyról is, akit tavaly decemberben azután menesztettek, hogy egy előkerült videó tanúsága szerint egy növendéket a földön taposott. Azóta őt is több bűncselekménnyel meggyanúsították meg.
Daubner Béla lapunknak úgy fogalmazott: a kormány zsákutcába vitte a hazai gyermekvédelmet.
Nincsenek megfelelő szakemberek, és tudatosan félelemben tartja, kiszolgáltatottá teszi az alacsony bérért dolgoztatott munkatársakat.
Mint mondta, ha valódi reformot akarna, nem nyolc általánost végzett gyermekfelügyelők lennének a traumatizált gyerekekkel, hanem széles látókörű, képzett, nagy tapasztalattal és tudással rendelkező, jól megfizetett szakemberek kompenzálnák az „ősbizalom” kialakulásának hiányát. Ezek a módszerek kidolgozottak, kipróbáltak, tanulhatók, de Magyarországon ilyen képzés a gondozási területeken nincs. A módszerek tehát adottak, a feltételek viszont nem – tette hozzá.
Szerinte a Szőlő utcai ügyben, és más intézményekben is azért maradtak magukra a gyerekek a problémáikkal, mert a gondoskodásukat ellátó felnőttek többsége alacsony szakmai tudásuk, és a megalázóan kevés bérük miatt kiszolgáltatott helyzetben van. Amikor a belügyminiszter a kórházban rekedt csecsemőkre azt mondta, hogy „nem mi szültük őket”, akkor azzal az őskorban is alkalmazott szolidaritásnak fordított hátat, amellyel a bajba jutott gyereket a közösség, a társadalom, és annak irányítója vett a kezébe.
Az Orbán-kormány felelősségvállalás helyett szembefordítja a bajba jutottakkal a társadalmat
Részlet a 444.hu birtokába került levélből
„A Budapesti Javítóintézetben dolgozok nevelőként, és jelenteni szeretném az intézetben történő eseményeket, amelyek már tarthatatlan állapottá nőtték ki magukat.”
„Juhász úrhoz rendszeresen érkeznek fiatal lányok az intézetbe, akikről senki nem tudja, hogy kicsodák, de az bizonyos, hogy nem az intézet dolgozói. Ezek a fiatal hölgyek sok esetben az igazgatói irodában töltenek el időt kettesben az igazgatóval.”
„Juhász a kutyáját is rendszeresen be szokta vinni a konyhára, és a javító számlájára vesz neki eledelt és felszereléseket.”
„Juhász a női dolgozókat rendszeresen zaklatja, különböző arcpirító ajánlatokat tesz, és ha valami nem neki tetsző módon zajlik le, akkor minden lehetséges eszközt bevet – persze a szabályok látszólagos betartásával – hogy tönkretegye a női kollégákat”.
„A kishölgy ellenőrzi éjszakánként a növendékeket, és a növendékek elmondásai alapján befekszik az ágyukba, simogatja, csikizi őket” - írta Juhász élettársáról.
„A gyengébb fiatalkorúakat a vezetőség tagjai rendszeresen megalázzák és megverik, köcsög, faszszopó, szarházi, buzi és egyéb trágár szavakkal illetik őket”.
„Az egyik vezetőségi tag, H. K. forró levessel öntötte le az egyik növendéket, mert a fiú nem akarta azt megenni”.
„Juhász Péter Pál nem fordít elegendő figyelmet és erőforrást az intézet biztonságára, sok a szökés és a szökési kísérlet. A riasztórendszer sokszor nem működik, ezért a dolgozók nem érzik magukat biztonságban, „hiszen a riasztón kívül semmilyen eszköz nincs a kezünkben arra az esetre, ha baj történne, esetleg megtámadnának a növendékek.”
„Több olyan helyiségben nincs kamera, ahol az indokolt lenne, a biztonságért felelős rendészek pedig nincsenek elegen a feladataik megfelelő ellátásához.”
„Az intézetben működő kisállat simogatót nem ellenőrzik, az állatoknak nincs semmiféle oltása vagy bármilyen egészségügyi papírja, kontrollálatlanul szaporítják őket, maga a helyiség pedig borzalmas állapotban van.”
„A kertészetben a növendékeket fogják olyan munkákra, amelyeket szakembereknek kellene elvégezniük, mély gödröket ásatnak velük, elavult, rozsdás szerszámokkal dolgoznak, és nincsenek megfelelő biztonsági intézkedések.”