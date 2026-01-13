„Alapos személyiségvizsgálattal azonnal ki lehetett volna szűrni az alkalmatlan embereket a gyermekvédelemben, ám a Fidesznek ez nem volt célja”

gyermekvédelem;gyermekotthonok;Szőlő utca;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;kegyelmi botrány;Budapesti Javítóintézet;Kovács-Buna Károly;

2026-01-13 05:45:00 CET

Zsákutcába vitte az Orbán-kormány a magyarországi gyermekvédelmet, döntései álságosak és veszélyesek – mondta lapunknak Daubner Béla pszichiáter.

Primitív bohóckodásnak tartja az Orbán-kormány gyermekvédelemmel összefüggő döntéseit Daubner Béla pszichiáter, pszichoterapeuta, aki szerint a bicskei pedofilbotrány után az új jelentkezőknek és a vezetőknek kötelezővé tett pszichológiai vizsgálat pedig álságos és veszélyes.

A szakember lapunknak arról beszélt: egy alapos személyiségvizsgálattal azonnal ki lehetett volna szűrni az alkalmatlan embereket, ám a Fidesznek ez nem volt célja. Úgy fogalmazott, a Fidesz veri a mellét, hogy mindenkit leellenőrzött a kegyelmi botrány után,

ám valójában az első számú felelőse annak, hogy a védelemre szoruló gyerekek nem kapják meg a szükséges nevelést, és hosszú évekig bántalmazhatták a gyerekeket a Szőlő utcában, és több más intézményben.

A szakembert azt követően kereste meg lapunk, hogy a 444.hu birtokába jutott egy névtelen e-mail, amelyet több mint három évvel ezelőtt írt egy akkor ott dolgozó. 15 pontban írta le, hogy milyen problémák vannak a Szőlő utcában és az emailt elküldte az intézmény fenntartójának, a Belügyminisztériumhoz tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, tehát a fenntartó tudhatott a gyerekekkel szemben elkövetett bűncselekményekről. A kormány mégis következetesen állította a botrány kirobbanása után, hogy nincs kiskorú érintettje a Szőlő utcai ügynek, és erről szeptemberben még jelentést is készített Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Pedig a levélíró már három évvel ezelőtt megnevezett több olyan vezetőt is, akik azóta már meggyanúsítottak, és éppen azokkal a bűnökkel, amelyeket ő is említett. A 2022. szeptember 7-én kelt levélben súlyos állításokat fogalmaz meg a javítóintézet működéséről, akkori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról, és az akkor szintén a javítóban dolgozó élettársáról.

Azóta már mindkettejük prostitúcióra kényszerítés gyanúja miatt őrizetben van, a nyomozás a mai napig tart, a volt igazgatót a többi között közfeladati helyzettel való visszaéléssel, több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsítják. A levélben szó van a javítóintézet egy másik munkatársáról, Kovács-Buna Károlyról is, akit tavaly decemberben azután menesztettek, hogy egy előkerült videó tanúsága szerint egy növendéket a földön taposott. Azóta őt is több bűncselekménnyel meggyanúsították meg.

Daubner Béla lapunknak úgy fogalmazott: a kormány zsákutcába vitte a hazai gyermekvédelmet.

Nincsenek megfelelő szakemberek, és tudatosan félelemben tartja, kiszolgáltatottá teszi az alacsony bérért dolgoztatott munkatársakat.

Mint mondta, ha valódi reformot akarna, nem nyolc általánost végzett gyermekfelügyelők lennének a traumatizált gyerekekkel, hanem széles látókörű, képzett, nagy tapasztalattal és tudással rendelkező, jól megfizetett szakemberek kompenzálnák az „ősbizalom” kialakulásának hiányát. Ezek a módszerek kidolgozottak, kipróbáltak, tanulhatók, de Magyarországon ilyen képzés a gondozási területeken nincs. A módszerek tehát adottak, a feltételek viszont nem – tette hozzá.

Szerinte a Szőlő utcai ügyben, és más intézményekben is azért maradtak magukra a gyerekek a problémáikkal, mert a gondoskodásukat ellátó felnőttek többsége alacsony szakmai tudásuk, és a megalázóan kevés bérük miatt kiszolgáltatott helyzetben van. Amikor a belügyminiszter a kórházban rekedt csecsemőkre azt mondta, hogy „nem mi szültük őket”, akkor azzal az őskorban is alkalmazott szolidaritásnak fordított hátat, amellyel a bajba jutott gyereket a közösség, a társadalom, és annak irányítója vett a kezébe.

Az Orbán-kormány felelősségvállalás helyett szembefordítja a bajba jutottakkal a társadalmat

– mondta Daubner Béla.