Önkényesen az Egyesült Államok 51. tagállamává nyilvánítaná Grönlandot egy republikánus képviselő

Egyesült Államok;Grönland;republikánusok;

2026-01-13 14:23:00 CET

Egyelőre kérdéses, hogy Randy Fine törvényjavaslata átmegy-e a kongresszuson.

Az Egyesült Államok 51. tagállamává nyilvánítaná Grönlandot a floridai republikánus képviselő Randy Fine - számolt be róla a Barron's az AFP hírügynökség nyomán. A republikánus kongresszusi képviselő az ügyben törvényjavaslatot nyújtott be.

Randy Fine nyilatkozata szerint a törvényjavaslat felhatalmazná Donald Trumpot, hogy megtegye a szükséges lépéseket Grönland annektálásához vagy megszerzéséhez. Mint ismert, az amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy elfoglalja Grönlandot, és ha nem megy a terület megvásárlásával, úgy a katonai agressziót is kilátásba helyezte, semmibe véve a sarkvidéki sziget és a NATO-szövetséges Dánia (amelynek Grönland jelenleg autonóm tartományát képezi) szuverenitását és közvetve a NATO végétt is kockáztatva.

Ha elfogadják, a Fine-féle törvény előírná, hogy a Trump-adminisztrációnak jelentést kellene küldenie a kongresszus számára, részletezve a szövetségi törvények azon módosításait, amelyek lehetővé tennék, hogy az északi-sarki sziget amerikai állammá váljon. „Grönland nem egy távoli előőrs, amelyet megengedhetünk magunknak, hogy figyelmen kívül hagyjunk, hanem létfontosságú nemzetbiztonsági eszköz” - indokolt Randy Fine.

A Trump-adminisztráció rendre nemzetbiztonsági szempontokkal érvel a terület elfoglalása mellett, miközben Grönland Dánián keresztül NATO-terület - persze az sem mellékes, hogy a sziget igen gazdag ritkaföldfémekben és más erőforrásokban. Donald Trump indoklása szerint ha nem az Egyesült Államok foglalja el az autonóm tartományt, akkor Oroszország vagy Kína fogja azt megtenni. Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett, hogy Washington katonai agressziója Grönland ellen a NATO végét jelentené. A katonai szövetség és a grönlandi kabinet hétfőn bejelentette, hogy a terület védelmének megerősítésén fognak dolgozni.

Úgy tudni, egy esetleges grönlandi agressziót egyébként nem csupán az amerikai demokrata képviselők utasítanak el, de a Republikánus Pártban sincs egység a kérdésben.