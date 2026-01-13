Marco Rubio szerdán fogadja Dánia és Grönland külügyminiszterét

A Fehér Házban kerülhet sor a háromoldalú tárgyalásokra Marco Rubio amerikai külügyminiszter, valamint a dán és a grönlandi diplomácia vezetője, Lars Løkke és Vivian Motzfeldt között – írja a Politico, hozzátéve, hogy a találkozó Dánia és Grönland számára kulcsfontosságú, miután Donald Trump a napokban ismét az észak-amerikai földrészhez közelebbi, de dán fennhatóság alatt álló sziget, autonóm terület elfoglalásáról beszélt.
Dánia és Grönland külügyminisztere Washingtonban érvelni fog Donald Trump fenyegetéseivel szemben – mondta a Politicónak egy, a tárgyalási stratégiát ismerő uniós diplomata. Hivatalosan egyik fél sem erősítette meg a részleteket. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén még vasárnap nyilatkozta egy Grönlanddal kapcsolatos újságírói kérdésre, hogy „ha nem foglaljuk el Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom megengedni”. – Grönland így vagy úgy, a miénk lesz – tette hozzá Trump.Donald Trump szerint Irán tárgyalni akar, Grönland pedig így vagy úgy, de az Egyesült Államoké lesz
A lap felidézte, hogy hétfőn Vivian Motzfeldt és Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter Brüsszelben Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt. Grönland vezetése az ügyben egy nyilatkozatot is kiadott: Grönland a dán nemzetközösség részeként tagja a NATO-nak, Grönland védelmének ezért a NATO-n keresztül kell megvalósulnia – hangoztatja ez a közlemény.