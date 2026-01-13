Egyesült Államok;fenyegetés;Fehér Ház;Dánia;külügyminiszteri találkozó;sziget;Grönland;Donald Trump;

2026-01-13 14:38:00 CET

Marco Rubio szerdán fogadja Dánia és Grönland külügyminiszterét

Lars Løkke és Vivian Motzfeldt a Föld legnagyobb szigetének védelmében emelhet szót Donald Trump amerikai elnök fenyegetésével szemben.