Újra kapnak nyugdíjat a túlszolgáló magyar egészségügyisek, de ezután is maradt még probléma

egészségügy;nyugdíj;szakdolgozók;Független Egészségügyi Szakszervezet;

2026-01-14 05:55:00 CET

Nagy többségüknek pontosan megérkezett számlájára hétfőn a nyugdíja.

Januártól visszakapták nyugdíjukat az egészségügyben „túldolgozók” is, ám ez nem mindenhol zajlott teljesen problémamentesen. A Független Egészségügyi Szakszervezet közösségi portálján végzett gyors felmérésre rövid időn belül csaknem száz szakdolgozó jelzett vissza. Nagy többségüknek pontosan megérkezett számlájára hétfőn a nyugdíja, ám többen panaszolták, hogy az év végi visszamenőleges nyugdíjkorrekciós összeget még nem kapták meg. Ezt a korábbi nyugdíjpótló jövedelmüket folyósító Magyar Államkincstártól várják, de eddig a kifizetés időpontjáról nem kaptak tájékoztatást.

Lapunk érdeklődött a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, valamint a Magyar Államkincstár sajtóosztályain is, hogy ennek mi az oka, miért maradtak ki az egészségügy nyugdíjkorú dolgozói a korrekcióból, illetve mikor kaphatják kézhez ezt a járandóságukat is, ám eddig nem kaptunk választ.

A közszférában (így az egészségügyben is) sokáig az volt a szabály, hogy ha valaki saját jogú öregségi nyugdíjasként vállalja a szolgálati jogviszonyt, annak a nyugdíját erre az időre szüneteltetik és ahelyett jövedelempótló ellátást kapott. Az Orbán-kormány tavaly évvégén módosította azt a 2013-as jogszabályt, miszerint a továbbszolgáló állami alkalmazottak egyidejűleg nem kaphatnak fizetést és nyugdíjat. Ezt a szabályt évek óta kritizálták az érdekvédelmi szervezetek. Az eljárás súlyosan bürokratikus volt, és az érintettek a nyugdíjhoz kötődő állami juttatásokból is rendre kimaradtak.

A késő őszi módosítás következtében 2026 januárjától az egészségügyben foglalkoztatott nyugdíjkorúak a bérük mellé megkaphatják a nyugdíjukat is.

A módosítás egyúttal azt is rögzítette, hogy akiknek 2025 decemberében a szolgálati jogviszony miatt szünetelt a nyugdíja, azokat úgy kell tekinteni, mintha 2025-ben legalább egy napra nyugdíjban részesültek volna. Ez azért fontos, mert így jogosulttá váltak a 2026 februárjában esedékes 13. havi nyugdíjra is. A már említett jogszabály-módosítással egyszerűbb lett a nyugdíj melletti munkavállalás engedélyezése is. Korábban előfordult, hogy hiába volt szükség a visszadolgozóra, olykor hónapokig is várni kellett a jóváhagyásra. Ezentúl a szakdolgozók foglalkoztatását elegendő a munkáltatónak engedélyeznie, az orvosokét pedig a Belügyminisztérium hagyja jóvá.