Könyvhalommal szelfizők

könyvesbolt;Kína;olvasás;szelfizés;

2026-01-14 06:00:00 CET

A nyomtatott könyvek eladásai országszerte nem érték el a járvány előtti szintet Kínában, annak ellenére, hogy a hatóságok erőfeszítéseket tettek a belföldi fogyasztás és az e-kereskedelem fellendülése érdekében. Az elmúlt években mégis folyamatos növekedést mutatott a könyvesboltok száma, különleges kialakításuk vonzza a betérőket. Tiencsinben hatalmas harmonikalépcsők és impozáns csigalépcső fogadja a látogatókat, ahol a feltűnő belső tér jobban vonzza a szelfizőket, mint a tudósokat. A Zhongshuge a közösségi médiában Harry Potter gótikus Roxfortjához hasonlítja a térélményt.