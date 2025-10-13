Az író elismerése utáni napokban a könyvesboltok polcain már nemigen találni tőle kötetet, de a webáruházakban is várni kell a rendelésekre.
Mindenkinek van egy története. Illetve sok, de egy olyan biztosan akad, amit meg akar írni. Merthogy ez mostanában divat. A millió író országa lettünk. Nem a milliomos íróké, vigyázat! Napról napra alakulnak kiadók, amik ráépülnek és rárepülnek a saját könyvet kezükben tartani akarókra, azok akár tudnak írni, akár nem. A lényeg a lé. Mert aki ilyetén módon akar megnyilatkozni ország-világ előtt, annak kell, hogy legyen a sublótban úgy másfél-két milliócskája. Szerzőnk, immár 11 megjelent kötettel a háta mögött pontos és részletes képet ad a mai (magán)könyvkiadás helyzetéről, nem csak azok számára izgalmasan és tanulságosan, akik valaha írtak már könyvet, és végigjárták a kiadói kálváriát, vagy akár el is akadtak benne.
A verdikt szerint egyrészt a könyv nem öncélúan ábrázolja a nemváltást, másrészt a jogalkotók nem ügyeltek arra, hogy az úgynevezett gyermekvédelmi törvény és a részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet egyértelműen fogalmazzon.
Miközben sokan keresik az olcsó szépirodalmat, ugyanakkor a gyűjtők milliókat is megadnak egy ritka kötetért.
A cég ugyanúgy pert indít az igazáért, ahogyan eddig minden hasonló esetben tette.
A bolt egy iskolától és egy templomtól is 200 méteres távolságon belül található.
A jogszabály a keresetlevél szerint valójában nem ír elő olyasmit, amire a fővárosi kormányhivatal hivatkozott.
Tizenkét millió forintra büntették a céget a sötét fideszes bigottéria nevében.
A szabályozása nyomán most már bírságot kaphat az a könyvesbolt, amelyik nem tünteti el a homoszexualitást ábrázoló műveket az ifjúsági szekcióból. Pedig az lehet rendkívül veszélyes, ha egy fiatal elől eltitkolják a másság létezését – hívja fel a figyelmet a szakértő.
Szerencsések a gyerekek, akiknek szülei kis koruktól kezdve színes, szép, tartalmas mesekönyvekből olvasnak, így generációról generációra száll az olvasás, a történetek és a könyvek szeretete. A tabletek és okostelefonok korában igazi misszió ezt a közvetlen családon túl másoknak is átadni, Mondok-Nikodém Vanda számára pedig egy valóra vált álom. A Vizafogó városrészben, a Párkány utcában találkozunk, ahol decemberben családi összefogással megnyitották az ország talán legparányibb, csupán húsz négyzetméteres gyerekkönyvesboltját, Rigó a párkányon néven. Művészien illusztrált, környezettudatos és „kis szériás” mesekönyvekkel, kedves fajátékokkal teli a hangulatos könyvkuckó, ahová zenés és kézműves programokat tervez, és rengeteg felolvasást, amit a pihepuha párnákra ülve a gyerekek csillogó szemmel hallgathatnak.
Az 1886-ban Joseph Gibert által alapított hálózat, a könyvesboltok és kiadók otthonaként is ismert Quartier Latin-ben ötven éve lévő üzlet a turisták és helyiek kedvelt helyszíne volt, sokan ott szerezték be a tanulmányaikhoz szükséges köteteket. Olyannyira, hogy ők adták a bolt forgalmának jelentős részét.
Középkori zombi járványról szóló regényt, a Pestist és szakácskönyvet is többet vásároltunk a karantén időszakában. Az online forgalom nőtt, ám a boltok bezárásával számottevő volt a kiesés.
A Buenos Aires-i El Ateneo Grand Splendidet a világ legszebb könyvesboltjának választották. Eredetileg színháznak épült, majd a mozi elterjedésével filmszínház lett, majd a 90-es évek elején az El Ateneo kiadó menthette meg a lebontástól.
Úgy látszik, lassan nálunk is eljöhet a magánszínházak ideje. A Pesti Broadway közeli Hatszín Teátrum Gálvölgyi Dorka vezetésével főként gyerekszínházi produkciókat kínál majd, de helyet ad vidéki produkcióknak és felnőtteknek szóló előadásoknak is. A tervek szerint Janikovszky Éva írásaiból összeállított vadonatúj bemutatóval nyitnak majd április 23-tól.
Megállapodott mintegy húsz Alexandra-könyvesbolt átvételéről a Líra Könyv Zrt. és az azokat működtető Rainbow Üzletlánc Kft. - tudtuk meg Kolosi Tamástól, a Líra elnök-tulajdonosától. Ezzel alapvetően a dolgozók, a még használható berendezések és a könyvek kerülnek át hozzájuk. Bár a boltok bérlemények, amely jog így nem adható-vehető, a Rainbow békés átmenetet, így a felmondási időben is rugalmasságot ígért. (A Líra ettől függetlenül már korábban tárgyalásokat kezdeményezett az ingatlantulajdonosokkal a bérlemények átvételéről.)
Janikovszky Éva írónőről elnevezett könyvesboltot nyitott meg tegnap Bródy János énekes, zeneszerző és az írónő fia, Janikovszky János a Hűvösvölgyi Szolgáltatóházban.
A Kossuth Kiadónál megjelent Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című könyv illusztrációit Tettamanti Béla készítette.
Szombaton este kigyulladt a Fókusz Könyváruház a fővárosi Rákóczi úton, a Síp utca közelében. A tűz a bolt feletti lakásokat is veszélyeztette, ezért a tűzoltók tizenöt embert kikísértek az épületből. A lángokat elfojtották, ám a tűz teljes eloltása és az utómunkálatok több órán át tartottak - írta a 24.hu.
Feltűnt a Kínai Központi Televízió (CCTV) egyik vasárnapi műsorában azoknak a hongkongi könyvesboltosoknak az egyike, akiket november óta eltűntként kezeltek a kínai különleges közigazgatási övezetben, és akiknek hollétéről a közvélemény azt sejtette, hogy egy titkos kínai akció során "vonták ki őket a forgalomból".
Önéletrajz, családregény, portrégyűjtemény, médiatörténet, valamint magyarázatok a 20. század néhány történelmi fordulópontjáról. Gazdag tematika, mindez egyetlen könyvben. Wisinger István vállalta, hogy emlékeket és képeket idéz fel saját élettörténetén keresztül mindabból, ami világunkban a II. világháború - a szerző 1943-as megszületése - óta megesett.