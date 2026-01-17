Űrbe lőtt magyar valóság – Ádám Gergővel a felszabadító fricskákról

interjú;sci-fi;humor;közélet;ügynökakták;stresszoldás;

2026-01-17 08:00:00 CET

Fekete humorral és sci-fibe ágyazva mesél közéleti ügyeinkről. Multiverzumot épít mindebből, Rick és Morty alteregóival. Könyvéből talán arra is választ kaphatunk, miért nincs elég tanár, és miért van zebra Hatvanpusztán. Az Ügynökakták című első kötetéről beszélgettünk Ádám Gergővel, aki szerint ma túlságosan komoly az irodalom.

Bevallása szerint az Ügynökaktákat a közélet okozta, önben felgyűlt feszültség levezetéseképpen kezdte írni, amikor azt már nem tudta csupán sporttal oldani. Hogy sikerült a stresszkezelés?

Az ember igyekszik már csak önvédelemből is kerülni a politikát, ám van egy pont, amikor már nem tud átlépni felette, kimegy az utcára tüntetni, elmegy szavazni – és ír egy könyvet. Annyira tele voltam már feszültséggel, muszáj volt lépnem valamit az egészségem megóvása érdekében. Terápiás jelleggel írtam a könyvet, a magam módján így dolgoztam fel a körülöttünk zajló abszurditásokat. De őszintén szólva mindez placebóként tud csak működni, és csupán addig tartott a hatása, ameddig írtam. Addig viszont tényleg működött, olyasmi volt, mintha fájdalomcsillapítót szedtem volna. Abban bízom, amíg a könyv ott van valaki kezében, ő is érzi majd ezt a placebohatást, és arra az időre el tud szórakozni mindezen.

Szórakoztató szándékkal írt tehát a minket körülvevő abszurditásokról?

Igen, de az elmúlt évek lenyomatát is rögzíteni akartam, összeszedni azokat a témákat, amelyek mélyebb sebet hagytak bennem, bennünk. Végeláthatatlanul sok ilyen abszurd és felháborító történet van, kijönne belőle több kötet is, de ebbe a könyvbe most tíz történet, tíz univerzum fért bele. És szerintem jókor fejeztem be, mert a bicskei kegyelmi ügyet már nem lehetett volna ezzel a módszerrel feldolgozni. Van, amivel nem szórakozunk.

Nem ambivalens, hogy szórakoztatni akar, miközben a történetek valóságalapja bicskanyitogató, és a mi bőrünkre megy a játék?

Ez a könyv nyilván egy álmegoldás. Nekem hobbiíróként az egyedüli lehetőségem, hogy megpróbálom az írás folyamán feldolgozni azt a tehetetlenséget, értetlenséget, fájdalmat vagy dühöt, amit akkor érzek, amikor például odamegy egy újságíró Pintér Sándorhoz vagy Varga Judithoz, hogy mi ez a Pegasus-ügy, és egyikük sem válaszol. Ahogy a gyermekbántalmazási ügyben Novák Katalin sem mondott semmit. Arra gondoltam, ha humorral kicsit felhígítom és eltávolítom mindezt, sikerülhet feloldani. Mielőtt megőrülünk, néha érdemes visszavonulni egy kicsit, és akár röhögni egyet. A dühöngéssel semmiképp nem segítünk. Mivel én nem vagyok aktivista, azzal tudok hozzátenni a dolgokhoz, hogyha valamiképp mementót állítok annak, mi történt ezekben az években. Mert fontos, hogy ne felejtsük el ezeket az ügyeket. És azért is gondolom az Ügynökaktákat korrekt címnek – amellett, hogy az én kis rajzfilmvilágomban tényleg valós politikai, közéleti ügyekben nyomoznak a szereplők –, még ha a valódi ügynökaktákról konkrétan nem is igen esik szó a könyvben, mert ezekre az esetekre is kellenek válaszok, és szeretném, ha kiderülnének az ügyek hátterei, hogy kik a felelősök, épp, mint az ügynök­akták esetében is. A könyvem címe egyfajta utalás az igaziak hiányára.

Valóban minden fejezetnek egy valódi közéleti eset, egy aktuális hír a kiindulópontja. Mit gondol, mennyire időtállók ezek?

Inkább egyfajta időkapszulának mondanám a könyvet. Van benne specifikus, kevéssé „időtálló” téma. Ilyen felfoghatatlan eset, hogy a megyékből vármegyék lettek, ami azzal is járt, hogy le kellett cserélni a bélyegzőket, a nyomtatványokat, a megyetáblákat, a programban át kellett írni mindent. Ez eszetlen sok pénz, eszetlen munka. És igen jó üzlet valakinek. De persze vannak időtálló ügyek is. A természetre, helyi közösségekre gyakorolt tartós hatásuk miatt ilyenek az akkumulátorgyárak. A gödi gyárral kapcsolatban kiderült, hogy betemették a mérőkutakat, ezért nincsenek is mérések és mérési eredmények. Fel nem fogható, hogyan történhetett ilyen. Nincsenek válaszok. Ezért kreáltam álválaszokat ezekben az álvilágokban, hogy legalább magamnak valamilyen feleletet adjak, ha már a felelősöktől nem kapunk.

És ezért is kellett elemelni ezeket a sci-fi és a rajzfilmek világába, menekülési útként? Még az űrbe is kilövi a magyar valóság darabjait.

Igen, ez egyfajta miniegérút ebből az „Abszurdisztán”-ból, bár nyilván csak egy fiktív kiút. Úgy teszek, mintha ezek az ügyek nem is itt lennének velünk, hanem egy sci-fiben vagy az űrben. Utóbbi esetében, csak most gondolok bele, mennyire megelőzte ez is a valót, hiszen azóta Kapu Tibor odakint járt. Szinte bevonzottam a valóságot. (nevet) Ugyanakkor pici lezárást is tehettem minden történetuniverzumom végére. És fricskát tenni e sztorik végére, seggbe rúgni azt, akinek sok van a rovásán, felszabadító volt.

Ha csak az alaphíreket nézzük, már azok is annyira nonszenszek, hogy szinte nem is kell eltúlozni őket. Mennyire volt nehéz plusz­abszurditást adni hozzájuk?

Ez felmerült a Family Guy és a South Park kapcsán is. Mit kezd magával a sorozat, ha már ennyire abszurd a valóság? Nekem is megvolt ez a dilemmám, ezért megpróbáltam minél elrugaszkodottabb, agyamentebb dolgot kitalálni.

Így vegyül az alapnak tekinthető Rick és Morty sorozattal a Dűne, a Mad Max, az Alien és a Jurassic Park. Mi alapján választotta és keverte ezeket a magyar valóságba?

A Covid-járvány alatt többször újranéztem a Rick és Morty sorozatot. Az, hogy ezen felül milyen könyveket, filmeket használtam fel, nagyon változó volt. Ajándékba kaptam az Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? című Philip K. Dick-regényt. Annyira tetszett a könyv világa, hogy eldöntöttem, felhasználom egy saját történethez. Így született a Krumponyász univerzum. A Micimackóra rímel a Kokainmedve, a vármegye engedi behozni a sárkányt, és már ott is vagyunk Süsünél meg Radics Petinél a Százholdas Vármegye univerzumban. A Jurassic Parkot rengetegszer láttam, az Alient nagyon szeretem, ezek behozatala is abszolút tisztelgés. A Dűne és a Mad Max pedig nagyon is rímel az akkumulátorgyáras sztorira. Általában a sötét tónusú, apokaliptikus, vitriolos kedvenceimet választottam, ezeket akartam remixelni. Ezek segítettek abban, hogy jobban érezzem magam ebben a stresszgeneráló környezetben, amiben élünk. Ám ha nem ismeri az olvasó ezeket az opusokat, szerintem akkor sem hullik szét a regény. Ez inkább egy extra csavar annak, aki felismeri az utalásokat. Nekem ez a mix jó recept volt ahhoz a bizonyos fájdalomcsillapitóhoz. Felszeleteltem mindent, bedobtam a turmixba, aztán hadd szóljon! Csináltam egy jó kis smoothie-t, váljék mindenki egészségére!

A borítón egy fekete macska egyik szeme látható, amihez most olyan szelfiket gyűjt, amin ezt a macskapofát az olvasó a saját arcával egészíti ki. Koncepció szerint ehhez az őrülethez, ami minket körülvesz, mi is kellettünk? A macska szeme mellé a mi szemünk is kell, ami mindent lát, és mégis elnéz?

Én inkább azt gondolom, hogy a másik szem azért nincs ott, mert azt valaki befogja. Ezért nem tudsz a dolgok mögé nézni, nem látod a valóságot. Próbálnak vakon tartani minket.

A regényben csak erőszakkal lehet a hatalmat elvenni a regnálóktól. Ez kevéssé nevezhető optimista forgatókönyvnek.

Az erőszak csak az én hozzáadott elemem. Igyekeztem azért kreatív és okos megoldásokat is beletenni – Rick és Morty mintájára – arról, hogyan jár túl a két főszereplőm, Erik és Máté az emberek vagy a politikai szereplők eszén.

Az Ügynökaktákban mindenesetre a sok kis probléma végül oda fut ki, hogy sürgősen kezdeni kell már valamit.

Méghozzá tényleg nagyon sürgősen, mert már nemigen lehet tovább elemelni a szórakoztatás irányába, ami van. Még placebóként sem. Az óra pedig ketyeg.

Ádám Gergő (Szeged, 1988) Kiskőrösön nevelkedett, volt teremőr, korrektor, tanár, nevelő, marketinges, Szegeden szerzett magyartanári diplomát (Mikszáth Kálmán A jó palócok című kötetéről írta a szakdolgozatát), jelenleg Budapesten él, egy multinál dolgozik. A 2025 novemberében megjelent Ügynökakták az első kötete.