A korábbi országgyűlési választásokhoz képest sokkal nagyobb lelkesedéssel készül Budapest a voksolásra.
Eszeszbé-tag voltam a vasárnapi EP- és önkormányzati választáson. Vagyis az az ember (gyakran szomszéd), aki a hosszú, nemzeti színű zászlóval letakart asztal mögött ül, elkéri az iratokat, aláíratja a választói névjegyzéket, összekészíti és lepecsételi a szavazólapokat, majd átnyújtja a szavazónak, borítékot ad, és húz egy strigulát a megjelenteket összesítő ívre. Az is eszeszbé-tag, aki rendet teremt, ha kitör a balhé, illetve aki házhoz megy a mozgóurnával. De hogyan is kerülhet valaki az asztal mögé?
A szavazatszámlálók csak azokhoz mennek ki, akik igényelték azt, és csakis ők szavazhatnak személyesen, azt helyettük más nem teheti meg.
Bonyolult feladat lesz vasárnap a választási mellett a népszavazási ívek szavazatainak összeszámolása. Már gyűlnek a külhoniak levélszavazatai is.
Tényleg magasztos dolog a demokrácia, csak adhatnának hozzá rendes széket.
A szavazatszámláló bizottságok tagjai reggel 6 óra és a szavazás lezárása között nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mobiltelefont, diktafont, laptopot) a szavazóhelyiségben az országos népszavazáson.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe.
A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a választás napján a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és - ha szükséges - a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.