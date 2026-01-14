Szeptemberre kapott időpontot MR-re egy súlyos fájdalmakkal élő nő

egészségügy;időpont;várólista;MRI;

2026-01-14 21:32:00 CET

Egy magánkórházban már a jövő héten tudnák fogadni - igaz, több mint százezer forintot kellene érte kifizetni.

Csak nyolc hónap múlva, szeptemberre kapott időpontot államilag finanszírozott MR-vizsgálatra, ráadásul azt is csak lakóhelyétől másfél órányi autóútra - hangzott el szerda este az RTL híradójában.

A 45 éves nőnek MR-vizsgálatot javasoltak, aki már hónapok óta elviselhetetlen lábfájdalommal küzdött, ám ennek okát eddig nem tudták kideríteni. A csatornának azt mondta, összerogyott a fájdalmaktól. A lába bedagadt, az éles, nyilalló fájdalom pedig járáskor és üléskor is jelentkezett, ami megnehezítette mindennapjait.

A neurológustól szerzett MR-beutalót, ám néhány telefonálás után kiderült, hogy elérhető közelségben egyetlen állami intézményben sincs szabad időpont a közeljövőben.

„Mondták, hogy menjek Kecskemétre, Pécsre, Debrecenbe vagy Győrbe, amire szeptember végi időpontot tudnának adni, miközben szinte mindennapi fájdalommal élek”

- fogalmazott.

A csatorna munkatársai is megpróbáltak MR-re időpontot kérni, ám volt olyan fővárosi kórház, ahol csak kilenc hónap múlva lett volna szabad időpont. Budapesttől 200 kilométerre volt a legközelebbi időpont, az is négy hónap múlva.

A CT- és MR-vizsgálatok körülbelül harmadát korábban magáncégek végezték tb-finanszírozással egy tavaly őszi jogszabály-módosításig. Azóta már csak állami intézmények vizsgálhatják közpénzért a betegeket. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint ez okozhatja a problémát. Hozzátette, mindez a fővárosban jelenti a legnagyobb problémát. Egy fővárosi magánklinikán már jövő hétre lenne időpont, igaz, százezer forintért. Az RTL-t megkereső asszony azonban nem akar olyanért fizetni, ami neki tb-alapon járna.

A csatorna megkeresésére a Belügyminisztérium azt válaszolta, hogy a képalkotói vizsgálatok várakozási ideje európai viszonylatban a középmezőnyben van. Egy kormányzati programnak köszönhetően nyáron már 15-20 százalékkal több vizsgálatot végeztek a kórházakban, mint egy évvel korábban.