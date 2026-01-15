Lengyel külügyminiszter: Orbán Viktor korrupt nacionalizmusa nem patrióta

Lengyelország;Radoslaw Sikorski;Zbigniew Ziobro;

2026-01-15 11:35:00 CET

Radosław Sikorski leszögezte, rendkívül barátságtalan lépés, amikor egy uniós tagállam nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot.

A lengyel kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy a magyar kormány menekültstátuszt adott Zbigniew Ziobrónak, a Lengyelországban 26 bűncselekménnyel vádolt volt igazságügy-miniszternek, de még nem döntöttek, milyen válaszlépést tesznek, és ebben az áprilisi magyar választás is szempont számukra – erről beszélt a 444-nek adott interjújában Radosław Sikorski.

A lengyel külügyminiszter kiemelte, a külügyi tárca vezetőjeként ő is ad menedékjogot más országokból érkező embereknek, de nem hiszi, hogy ezt valaha is megtették volna egy európai uniós állampolgár esetében. – Az Európai Unión belül – folytatta – bízunk egymás intézményeiben, abból indulunk ki, hogy egymás intézményi „minősítéseit” egyenértékűnek tekintjük.

– Éppen ezért rendkívül barátságtalan lépés, amikor egy uniós tagállam nem tartja tiszteletben az európai elfogatóparancsot

– fogalmazott Sikorski. Megjegyezte, erre csak abszolút kivételes körülmények között kerülhetne sor, „akkor, ha bizonyítékunk van rá, hogy egy adott országban összeomlott a jogállamiság”. – Ilyen esetre éppen a korábbi lengyel kormány idején volt példa, az alatt a nacionalista kormány alatt, amiben Ziobro is miniszter volt, és egy rendkívül vitatott igazságügyi reformot hajtott végre Lengyelországban. Központosította és militarizálta a lengyel ügyészséget, személyesen hozott politikailag motivált döntéseket és átpolitizálta a bírák kiválasztásának rendszerét – jelentette ki.

Radosław Sikorski elmondta, úgy tudja, a magyar nagykövetségnek nem volt szerepe ennek a politikai menekültstátusznak a megadásában. Ugyanakkor – hangsúlyozta – ez egy barátságtalan lépés, mert lényegében azt állítják, hogy a lengyel igazságszolgáltatási rendszer nem szabad, amit ők határozottan tagadnak.

– A magyar lépés egyben szolidaritási gesztus a korrupt nacionalista politikustársak irányába, amit elfogadhatatlannak tartunk

– szögezte le a lengyel külügyminiszter, hozzátéve, az ügy tényei annyira egyértelműek, hogy egyelőre nem tudják, lengyel–magyar kétoldalú kapcsolati kérdésként kezeljék-e ezt, különösen egy általános választás közeledtével.

Sikorski az interjúban azt is közölte, a korrupt nacionalizmus nem patrióta. – Magyarország a korrupt nacionalisták uralma alatt az Európai Unió legszegényebb országává vált. Ezt nem kell Önöknek magyaráznom: Önöknél a legmagasabb az infláció, és ma már Bulgáriánál is szegényebbek. Én nem tartom hazafiasnak az olyan politikát, amely idáig vezet. Az a nacionalizmus, amely ott keres ellenségeket, ahol nincsenek, és az orosz agresszorok mellé áll, az én definícióm szerint nem patrióta – fogalmazott.