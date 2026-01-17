A csapda – Az Orbán-korszak elvesztett lehetőségeinek története címmel új dokumentumfilmet készítettek A dinasztia alkotói

Magyarország;Orbán Viktor;dokumentumfilm;Direkt36;csapda;Orbán-korszak;

2026-01-17 08:24:00 CET

A miniszterelnök családjának meggazdagodását bemutató film után most Orbán Viktor 16 éves kormányzásának csődjével állnak a közvélemény elé.

Jön a Direkt36 új dokumentumfilmje A dinasztia alkotóitól – adta hírül a Facebook-oldalán a tényfeltáró portál szerkesztősége. A csapda – Az Orbán-korszak elvesztett lehetőségeinek története című dokumentumfilmet nemsokára be is mutatják. – Orbán Viktor 16 éves kormányzásáról szól, de egy kicsit másképp, mint ahogy eddig megszokhattátok. Bemutatjuk, hogy mit kezdett Orbán Viktor azzal az egyedülálló lehetőséggel, amit a stabil politikai többség, a hatalmas összegű EU-támogatások és az éveken át tartó világgazdasági bőség biztosított számára – olvasható az előzetesben.

A dokumentumfilm film készítői válaszokat kerestek kérdésekre a jelenlegi miniszterelnökről: Milyen ígéretei voltak az egészségügyre, az oktatásra és a közlekedésre vonatkozóan, és mennyire tartotta be ezeket? Hogyan teljesített Magyarország a kormányzása alatt a hasonló adottságú országokhoz képest?

Emlékeztettek, az egy évvel ezelőtt több milliós nézettséget elérő A dinasztia azt mutatta be, milyen hatással volt Orbán Viktor másfél évtizedes kormányzása legközelebbi családtagjai gazdagodására. Arra a hatalmas érdeklődés mellett az érintettek elzárkózása volt a jellemző.

Nem nézek ilyen filmeket, de a gazdag emberek közül nagyon sokat ismerek – vetette oda Orbán Viktor, aki szerint az igazság az, amit ő mond. Veje, Tiborcz István nem látta, de politikai célú lejáratásnak tartja a meggazdagodásáról szóló dokumentumfilmet míg Bence Szechenyi, a legnagyobb magyar testvérének a leszármazottja, aki bejutott Orbán Viktor vejének titkos klubjába. Szerinte Tiborcz István pontosan az az új arisztokrata, akit Széchenyi István gyűlölt volna. Ahogy kifejtette: Széchenyi István a magánvagyonából csinált közvagyont, Tiborcz István pedig a közvagyonból magánvagyont.