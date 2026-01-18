Orbán Viktor meghívót kapott Donald Trumptól a gázai Béketanácsba

Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.
A miniszter a műsorban megismételte, hogy a magyar kormány nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan, félreérthetetlenül, félremagyarázhatatlanul úgy szól, hogy a tagállamoknak egyhangúlag kell dönteniük, felvesznek-e új országot a tagállamok sorába - tette hozzá
„Mi, akik 16. éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani”
- közölte.
Szijjártó Péter azt mondta, ez is tétje a parlamenti választásnak, mert nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt igent mondana Brüsszelnek mindenre, akkor pedig azzal kellene számolni, hogy Ukrajna „behozza” a háborút az Európai Unióba, „elborítaná a háború lángja az egész kontinenst”.
A kétsebességes csatlakozást nonszensz trükknek nevezte, mondván, Brüsszel meg akarja vezetni az ukránokat, hiszen pontosan tudja, hogy mindaddig, amíg szuverén nemzeti kormány van Magyarországon, Ukrajna nem lehet tagja az EU-nak.
Szijjártó Péter hozzátette, ezért avatkoznak be minden lehetséges eszközzel a magyarországi parlamenti választásba, szavai szerint ezért tesznek meg mindent annak érdekében, hogy „minket eltakarítsanak a pályáról, és brüsszeli bábkormányt ültessenek a helyünkbe”.Orbán Viktor arra kérte a szülőket, hogy beszélgessenek a politikáról a gyerekeikkelUkrajna szerint az oroszok atomerőműveket ellátó alállomásokra is csapást akarnak mérni, egész Európa nukleáris biztonsága veszélyben lehet
Bírálta, hogy bár az Európai Unióban világosan lefektetett szabályok vannak, az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen „kénye-kedve szerint értelmezi” ezeket a szabályokat.
Ez is nagy kockázata az Európai Unió jövőbeni működésének, és joggal felvethető, működhet-e olyan szervezet, amelynek vezetése önmaga veszi semmibe a szervezet működéséről, életéről érvényben lévő szabályokat - tette hozzá.
A külgazdasági és külügyminiszter a napokban az európai uniós országok nagyköveteivel találkozott. A műsorban közölte, mivel meglátása szerint Brüsszel mindent megtesz, hogy befolyásolja a magyarországi parlamenti választásokat, nagy az esélye, hogy a liberális, háborúpárti, Ukrajna-párti országok nagykövetei is ezt tennék.
Hangsúlyozta: világossá tette a nagyköveteknek, hogy senkitől nem fogják eltűrni, ha kétségbe vonja a választás demokratikus mivoltát, a feszültségkeltést, ha valaki hitelteleníteni próbálja a választást, mert nem „a brüsszeli párt” nyeri meg.
Szijjártó Péter elmondta, közölte a nagykövetekkel, hogy aki így tesz, nagyon nehéz munkakörülményekre számíthat a jövőben, kérdésre pedig kifejtette, ez azt jelenti, hogy a magyar államigazgatásban az osztályvezetőnél feljebb nem fognak jutni, amikor beszélni akarnak valakivel, ezt ő garantálja.Szijjártó Péter megfenyegette az EU-tagországok nagyköveteit, kár, hogy a Beneš-dekrétumok ügyében elfelejtett ilyen kemény lenni
Szó volt arról is, hogy a Mol tárgyalást folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról, Szijjártó Péter ez ügyben csütörtökön Belgrádban járt.
Mint ismertette, a Mol mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről.
Küszöbön áll a megállapodás - mondta, hozzátéve, óriási előrelépés lenne a régió energiabiztonsága és az árak szempontjából is, ha integráltan működhetnének Szlovákia, Magyarország és Szerbia kőolaj-finomítói.
A Mol tárgyal, a magyar kormány pedig teljes körű diplomáciai támogatást biztosít - mondta a miniszter, aki álhírnek nevezte, hogy a Mol bezárná a pancsovai finomítót.Aleksandar Vučić tudja, de még nem árulja el, hogy ki veszi meg a NIS-t
Kitértek arra is, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől.
Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.
Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump „békepárti tevékenységét” világszerte, a gázai békefolyamatban is ő jelenti a reményt, Magyarország pedig érdekelt abban, hogy a Közel-Keleten béke legyen, mert a térség biztonsági helyzete nagy befolyással van a közép-európai biztonsági helyzetre.Donald Trump büntetővámmal sújt nyolc európai országot, Dániában és Grönlandon is tüntettek az annektálási tervei ellen