Donald Trump összerántotta Európát

Európai Unió;Franciaország;NATO;tiltakozás;Egyesült Államok;hadgyakorlat;Dánia;diplomáciai viszály;Grönland;ellenlépések;büntetővám;

2026-01-18 20:59:00 CET

Vezető európai országok visszautasították Donald Trump Grönland miatti vámfenyegetéseit, Franciaország gazdasági ellenlépéseket javasolt.

Európa vezető államai tegnap zsarolásnak minősítették Donald Trump szombati fenyegetését, miszerint februártól növekvő büntetővámmal sújtja azokat az országokat, amelyek a Grönland megvásárlására tett lépéseire válaszul kis létszámú hadgyakorlatot kezdtek a Dániához tartozó hatalmas sarkvidéki szigeten. Egyelőre nem világos, hogy a Fehér Ház hogyan vezethetné be ezeket a vámokat, mivel a célba vett országok közül hat a kereskedelmi szempontból egy övezetként működő EU része.

„A vámfenyegetések aláássák a transzatlanti kapcsolatokat, és veszélyes örvényt indíthatnak” – áll a nyolc nemzet, Dánia, Svédország, Franciaország, Németország, Hollandia és Finnország, valamint az Egyesült Királyság és Norvégia vasárnap közzétett nyilatkozatában. Hangsúlyozták, a gyakorlat, amelynek célja megmutatni, hogy készek NATO-keretek közt gondoskodni Grönland biztonságáról, senkire sem jelent veszélyt. Azt mondták, készen állnak a párbeszédre, a szuverenitás és a területi integritás elvei alapján.

Mette Frederiksen dán kormányfő üdvözölte a kontinens többi részéről érkező következetes üzeneteket. Kijelentette, hogy „Európa nem hagyja magát zsarolni”, s nézetét osztotta a német pénzügyminiszter és a svéd miniszterelnök is. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője azt mondta, az USA és Európa közötti megosztottságból Kína és Oroszország profitál majd. Kirill Dmitrijev, a Kreml főtárgyalója szombaton üdvözölte Trump lépését, mint amely a transzatlanti szövetség "összeomlását" jelzi. Mark Rutte NATO-főtitkár X-bejegyzésben közölte, hogy beszélt Trumppal a kialakult helyzetről, és a davosi Világgazdasági Fórumon folytatják egyeztetéseiket.

Egy, Emmanuel Macron francia elnökhöz közel álló forrás azt mondta, Párizs a „gazdasági kényszerítés” elleni védekezés uniós törvényének aktiválását szorgalmazza, amely korlátozhatja a közbeszerzésekhez, a beruházásokhoz vagy a banki tevékenységekhez való amerikai hozzáférést, vagy azon szolgáltatások kereskedelmét, amelyekben az Egyesült Államoknak többlete van a blokkal szemben. Az EU soros elnökségét betöltő Ciprus délutánra rendkívüli brüsszeli ülésre hívta össze a tagországok nagyköveteit.

A fejlemény – amely a legerőteljesebb kiállás a republikánus elnök megosztó lépéseivel szemben, amióta Trump egy éve visszatért a hatalomba – fordulópontot hozhat az USA és néhány közeli szövetségesének viszonyában. Az európaiak eddig többnyire a diplomáciai ügyeskedés és a hízelgés eszközeihez folyamodtak, hogy megpróbálják a maguk oldalára állítani Trumpot, különösen az ukrajnai háború lezárása ügyében. Emmanuel Macron francia elnök viszont szombaton már azt írta, „semmilyen megfélemlítés nem fog befolyásolni minket, sem Ukrajnában, sem Grönlandon, sem a világ bármely más részén, amikor ilyen helyzetekkel szembesülünk”.

A vámbejelentés Trump európai populista szövetségesei részéről is nagy visszhangot váltott ki. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, akit Trump egyik legközelebbi szövetségesének tartanak a kontinensen, hibának nevezte az amerikai elnök lépését, és azt mondta, beszélt vele erről. Szerinte Washington félreértette, hogy néhány európai ország katonákat telepített Grönlandra. A francia Jordan Bardella, Marine Le Pen szélsőjobboldali Nemzeti Front pártjának elnöke azt állította, az EU-nak fel kellene függesztenie tavalyi vámmegállapodását az USA-val. Trumpnak az a ritka bravúr is sikerült, hogy egyesítette Nagy-Britannia fő politikai pártjait – köztük a szélsőjobboldali Reform UK pártot –, amelyek mind bírálták a vámfenyegetést.