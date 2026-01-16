Beneš-dekrétumok: Vizsgálódik az Európai Bizottság Szili Katalin nyílt levele után

Orbán-kormány;Európai Bizottság;Szili Katalin;Benes-dekrétumok;

2026-01-16 21:18:00 CET

A miniszterelnöki főtanácsadó minden jel szerint önállóan döntött úgy, hogy mégiscsak lépni kell. Szijjártó Péter ma inkább az EU-tagországok nagyköveteket fenyegette.

Bár az Orbán-kormány továbbra sem hajlandó fellépni a szlovákiai magyarok védelmében, és állást foglalni a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését is kriminalizáló szlovák jogszabály ellen, Szili Katalin volt házelnök, Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős miniszterelnöki főtanácsadó legalább írt egy nyílt levelet a témában Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. A Gemist megkereste a témában Szili Katalint, akinek válaszai alapján inkább egyéni akcióról van lehet szó.

Az MSZP-ből a KDNP-be ejtőernyőző politikustól a portál azt szerette volna megtudni, egyeztette-e Orbán Viktorral vagy a kormányból bárkivel az Ursula von der Leyennek címzett nyílt levelét. Szili Katalin elmondta, hogy a nyílt levél a saját ötlete volt, arra azonban már nem tudott a lap egyértelmű választ kicsikarni belőle, hogy előtte egyeztetett-e róla valakivel. „Ami szükséges egyeztetés, azt természetesen megtettem” - fogalmazott, hozzátéve, megvan a kellő autonómiája ahhoz, hogy amikor jónak látja, fellépjen a szlovákiai magyarok érdekében. A lap nem érte be a kétértelmű válasszal, ezért próbált valami konkrétabbat kiszedni a politikusból, mire Szili Katalin azt mondta, „nincs olyan kötelezettsége, hogy bárkinek szóljak előre”, de amúgy „senki nem is támasztott kifogást” a nyílt levele ellen.

A nyílt levélben Szili Katalin valóban sérelmezi a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését tiltó szlovákiai Btk-rendelkezést, illetve közölte azt is, hogy a levél teljes, angol verziójában felelevenítette, hogy maguk a dekrétumok is finoman szólva problémásak, hiszen ma is folynak az alapján kisajátítások Szlovákiában.

A kérdésre, hogy javasolta-e Orbán Viktornak, hogy Magyarország indítson kötelezettségszegési eljárást Szlovákia ellen a Beneš-dekrétumok miatt –kötelezettségszegési eljárást EU-tagállamok is indíthatnak –, Szili Katalin közölte, hogy egyelőre nem tett ilyet, mert „a fő problémát az ottaniak, Gubík Lászlóék, Fiala-Butora Jánosék” kezelik. – Ne rajtam kérje számon – közölte a miniszterelnöki főtanácsadó, amikor a lap jelezte, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva történő kisajátítások miatt évek óta adottak a feltételek egy kötelezettségszegési eljáráshoz Szlovákia ellen.

Annak, hogy az Orbán-kormány mindeddig azokkal a lehetőségekkel sem élt az ügyben, amelyek adottak az Európai Unió keretein belül, nyilvánvaló oka a kabinet állandó fantomháborúja az EU-val. Ennek csak a legutóbbi epizódja volt, hogy Szijjártó Péter ma frappánsan megfenyegette az EU-tagországok budapesti nagyköveteit, nehogy merjenek véleményt nyilvánítani a 2026. április 12-i parlamenti választásról. Figyelemre méltó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter elfelejtett hasonlóan keményen fogalmazni, amikor a Beneš-dekrétumokról volt szó.

A Telex megkereste az Európai Bizottságot. Markus Lammert, a testület szóvivője megerősítette, hogy Szili Katalin nyílt levelét megkapták, a benne felvetett ügyeket pedig vizsgálják.