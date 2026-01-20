Donald Trump 200 százalékos vámmal fenyegeti a francia bor- és pezsgőimportot, mert Emmanuel Macron nem akar csatlakozni a béketanácsához

Kétszáz százalékos vámmal fenyegette meg az Egyesült Államokba irányuló francia bor- és pezsgőimportot Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amiért Párizs nem kíván csatlakozni a Trump által felállítandó gázai Béketanácshoz.
– Kétszáz százalékos vámmal sújtom a boraikat és a pezsgőiket; akkor majd csatlakozik. De persze nem kötelező csatlakoznia – jelentette ki Trump újságírók előtt Floridában Emmanuel Macron francia elnökre utalva. Majd – a Franciaországban 2027-ben tartandó elnökválasztással összefüggésben – hozzátette, hogy az államfőt
„egyébként sem akarja senki (a Béketanácsban), mert nemsokára úgysem lesz hivatalban”.
A megmérettetésen a 2017 óta hivatalban lévő Macron nem indulhat, a francia alkotmány ugyanis csak két egymást követő mandátumot engedélyez az elnököknek.
Macron titkársága a maga részéről elfogadhatatlannak és hatástalannak nevezett minden olyan, vámokkal való fenyegetőzést, „amelynek célja a francia külpolitika befolyásolása".
Annie Genevard, Franciaország mezőgazdasági minisztere a TF1 kereskedelmi tévécsatornának adott interjújában szintén elfogadhatatlannak nevezte Trump szavait, amelyek, mint mondta,
„nem csupán Franciaország, de az Európai Unió sem hagyhat válasz nélkül”.
Egyben rámutatott arra, hogy a Párizs által kiemelten fontosnak tartott, Franciaország egyik szimbólumának számító szőlőtermesztés és borászat már így is nehézségekkel küzd.
A francia elnöki hivatal hétfőn közölte a sajtóval, hogy Párizs nem szándékozik csatlakozni a Trump javasolta gázai Béketanácshoz, mert „az megkérdőjelezi az ENSZ elveit és szerkezetét", hozzátéve, hogy a kezdeményezés „okmánya túllép a Gázai övezeten", ellentétben a kezdeti elképzelésekkel.