Donald Trump 200 százalékos vámmal fenyegeti a francia bor- és pezsgőimportot, mert Emmanuel Macron nem akar csatlakozni a béketanácsához

bor;Franciaország;Egyesült Államok;pezsgő;Donald Trump;Emmanuel Macron;importvámok;Béketanács;

2026-01-20 10:56:00 CET

Az amerikai elnök megjegyezte, egyébként sem akarja senki a tanácsban látni a francia államfőt.

Kétszáz százalékos vámmal fenyegette meg az Egyesült Államokba irányuló francia bor- és pezsgőimportot Donald Trump amerikai elnök hétfőn, amiért Párizs nem kíván csatlakozni a Trump által felállítandó gázai Béketanácshoz.

– Kétszáz százalékos vámmal sújtom a boraikat és a pezsgőiket; akkor majd csatlakozik. De persze nem kötelező csatlakoznia – jelentette ki Trump újságírók előtt Floridában Emmanuel Macron francia elnökre utalva. Majd – a Franciaországban 2027-ben tartandó elnökválasztással összefüggésben – hozzátette, hogy az államfőt

„egyébként sem akarja senki (a Béketanácsban), mert nemsokára úgysem lesz hivatalban”.

A megmérettetésen a 2017 óta hivatalban lévő Macron nem indulhat, a francia alkotmány ugyanis csak két egymást követő mandátumot engedélyez az elnököknek.

Macron titkársága a maga részéről elfogadhatatlannak és hatástalannak nevezett minden olyan, vámokkal való fenyegetőzést, „amelynek célja a francia külpolitika befolyásolása”.

Annie Genevard, Franciaország mezőgazdasági minisztere a TF1 kereskedelmi tévécsatornának adott interjújában szintén elfogadhatatlannak nevezte Trump szavait, amelyek, mint mondta,

„nem csupán Franciaország, de az Európai Unió sem hagyhat válasz nélkül”.

Egyben rámutatott arra, hogy a Párizs által kiemelten fontosnak tartott, Franciaország egyik szimbólumának számító szőlőtermesztés és borászat már így is nehézségekkel küzd.

A francia elnöki hivatal hétfőn közölte a sajtóval, hogy Párizs nem szándékozik csatlakozni a Trump javasolta gázai Béketanácshoz, mert „az megkérdőjelezi az ENSZ elveit és szerkezetét”, hozzátéve, hogy a kezdeményezés „okmánya túllép a Gázai övezeten”, ellentétben a kezdeti elképzelésekkel.