2026-01-20 19:04:00 CET

Szergej Lavrov: Grönland nem természetes része Dániának

Az orosz külügyminiszter visszautasította Donald Trump kijelentését, hogy a Putyin-rezsim is fennhatóságot akarna szerezni a szigeten.