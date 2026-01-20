Szergej Lavrov: Grönland nem természetes része Dániának

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden, moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Grönland nem „természetes része” Dániának, és hogy az egykori gyarmati területek problémája egyre időszerűbbé válik – írja a Reuters.
Mint ismert, Donald Trump nemzetbiztonsági okokra hivatkozva az Egyesült Államok fennhatóságot akar szerezni világ legnagyobb, a Dán Királysághoz tartozó szigete felett. Az amerikai elnök szombaton bejelentette azt is, hogy vámokat vet ki azokra az európai országokra, amelyek ellenzik a Grönlanddal kapcsolatos terveit. Az érintett államok szerint Donald Trump büntetővámokról szóló bejelentése sérti a tavaly kötött kereskedelmi megállapodást, az EU vezetői csütörtökön Brüsszelben tartandó rendkívüli csúcstalálkozón fogják megvitatni a lehetséges válaszlépéseket.
Szergej Lavrov mai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Oroszországnak nincs érdeke beavatkozni Grönland ügyeibe, és Washington tisztában van azzal is, hogy Moszkva nem akarja ellenőrzése alá vonni a szigetet, szemben Donald Trump korábbi kijelentésével. Az orosz külügyminiszter a sziget körüli vitát a gyarmati korszak következményeire vezette vissza, szerinte Grönland „nem volt sem Norvégia, sem Dánia természetes része”. Hozzátette: „Hogy a lakosok mára megszokták ezt és jól érzik magukat, már más kérdés.”Nagyragadozók között: Európa erőt akar demonstrálni, és nem csak Donald Trumppal szembenSzijjártó Péter nem tartja uniós kérdésnek Grönland ügyét „Ne pazaroljuk őrült ötletekre az időt” – Emmanuel Macron beszólt Donald Trumpnak