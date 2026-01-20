Nagyragadozók között: Európa erőt akar demonstrálni, és nem csak Donald Trumppal szemben

Európai Unió;geopolitika;Dánia;Grönland;Donald Trump;

2026-01-20 05:55:00 CET

A Grönland elleni Trump-fenyegetések, majd a vámok kilátásba helyezése miatt az Unió nem késlekedik tovább.

Az Európai Unió történetében többször felmerült már az igény, hogy „a saját lábára álljon”. A hidegháború utáni eufóriában, az iraki háború idején, Donald Rumsfeld „régi” és „új” Európát szembeállító korszakában, majd Donald Trump első elnöksége alatt is sok szó esett a stratégiai autonómia, az európai védelem, a geopolitikai nagykorúság szükségességéről. Ezek a tervek azonban többnyire megmaradtak a szavak szintjén, mert a transzatlanti szövetség kereteit senki nem merte igazán megkérdőjelezni.

2026 januárjára, egy évvel Donald Trump beiktatása után azonban végérvényesen világossá vált: ez a korszak véget ért. Igaz, egy éve, amikor Trump letette második elnöki esküjét, az EU aligha számított arra, hogy mostanra ennyire ellenségessé válik majd az Egyesült Államok és az Unó viszonya. Miután azonban Trump Grönland bekebelezésével fenyeget, valamint nyolc európai ország ellen vámokat helyezett kilátásba, mert nem támogatják a Dán Királysághoz tartozó sziget amerikaiak általi átvételét, az Unióban is egyre többen vélik úgy: a szép szavak, Trump körbeudvarlásának ideje lejárt, kemény ellenintézkedéseket kell foganatosítani. Azon az úton kell haladni, mint Kína, amely tavaly a durva amerikai vámokra kemény választ adott, s meg is lett az eredménye: az amerikai elnök kénytelen volt visszavonulót fújni, a két nagyhatalom tűzszünetet kötött.

Csütörtökön rendkívüli uniós csúcstalálkozót tartanak, amelyen döntés születhet arról, hogy 93 milliárd euró (108 milliárd dollár) értékben pótlólagos vámokat vezetnek be az amerikai termékekkel szemben. Ez egyszerűen aktiválható eszköz az Unió részéről, hiszen ennek részleteit már korábban kidolgozták, csak február 6-ig, hat hónapra felfüggesztették annak végrehajtását az Egyesült Államok és az EU között megszületett – most felfüggesztett – különalku miatt, amelynek értelmében Washington 15 százalékos büntetővámokkal sújtja az Unióból érkező termékeket. (A mostani fenyegetés értelmében februártól további tíz, júniustól pedig újabb 25 százalékos vámokkal sújtaná az Egyesült Államok azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy átvegye Grönlandot.) Az uniós vámok politikailag érzékeny és nagy értékű ipari termékeket céloznának meg. Vámokkal sújtanák a légi járműveket és kapcsolódó termékeket, a bourbon whiskyt, amely az amerikai alkoholipar jelképes terméke, a szójababot, amely fontos mezőgazdasági exporttermék, valamint az amerikai gyártású autókat.

Egyelőre nem biztos, hogy valóban ki is tör a kereskedelmi háború, hiszen az amerikai republikánusok részéről is egyre nagyobb az ellenállás Trump grönlandi terveit illetően. De akármi lesz is, tény: Trump elképesztő pusztítást vitt véghez egyetlen év alatt a transzatlanti kapcsolatokban. Olyan világrend jön létre, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök évértékelőjében a „ragadozók világának” nevezett.

A tény, hogy az Egyesült Államok egy NATO-szövetségesétől próbál területet elragadni durva zsarolással, a brüsszeli elemzők szerint végérvényesen bizonyítja: a NATO kollektív védelmi garanciái (az 5. cikkely) a gyakorlatban megszűntek létezni. Mindez egy olyan helyzetben történik, amikor még nem ért véget az ukrajnai háború, s egyelőre nem is látni annak végét. Az orosz fenyegetés tehát nem szűnt meg. Európa ragadozók közé szorult.

Az európai vezetők retorikájában egyre gyakrabban bukkan fel egy sötét történelmi párhuzam: az 1938-as müncheni egyezmény emléke. Ez is magyarázza, hogy az EU most miért próbál összezárni és erőt mutatni: az Európa jövőjéért aggódók attól félnek, hogy a területi engedmény ugyanúgy nem vezetne tartós békéhez, mint Csehszlovákia feláldozása Hitlernek.

Frank-Walter Steinmeier német államfő drámai hangvételű beszédben figyelmeztetett arra, ha a világ elfogadja a „rablók” logikáját, amelyben az erősebb elveszi, amit akar, akkor megpecsételődik Európa sorsa.

Ebben a vészterhes helyzetben változtatni kell az Európai Bizottság intézményi lassúságán és a döntéshozatali mechanizmusok nehézkességén. Ezért új, informális hatalmi központ kezd kirajzolódni. A bénultságot felismerve az Unió öt legmeghatározóbb tagállama – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Lengyelország – igyekszik saját kezébe venni a kezdeményezést. A formálódó szövetséghez a Grönland elleni fenyegetés miatt Dánia, Finnország és Hollandia, valamint "külsősként" az Egyesült Királyság csatlakozhat.

Az EU új, hatékonyabb stratégiájának első, kézzelfogható jele a Mercosur-megállapodás évtizedes blokádjának feloldása volt. A dél-amerikai országokkal (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay) a napokban aláírt kereskedelmi paktumot korábban Franciaország hevesen ellenezte, attól tartva, hogy az csapást jelent az ország mezőgazdaságára, a gazdákra nézve az olcsóbb latin-amerikai termények várható beáramlása miatt. Bár Emmanuel Macron elnök a francia gazdák tiltakozásai miatt ellenezte is a megállapodást, valójában az uniós integráció nagy híveként pontosan tudja: a megváltozott világrendben, a Trump-féle vámfenyegetések árnyékában Európának elemi érdeke, hogy diverzifikálja nemzetközi kapcsolatait. Csökkenteni kell az amerikai gazdasági kitettséget, és meg kell előzni Kína totális dominanciáját a latin-amerikai térségben. A megállapodás 2026-ban már nem a marhahúsról vagy a szójáról szól, hanem a geopolitikai túlélésről és a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférésről, amelyeket Trump el akar zárni Európa elől.

Az európai vezetők, különösen a "nagyok", egyre inkább hajlanak a Mario Draghi korábbi olasz miniszterelnök által felvázolt koncepció megvalósítására. Ez a terv szakítana az egységes, mind a 27 tagállamot magában foglaló integráció dogmájával azokon a területeken, ahol azonnali cselekvésre van szükség. A „Draghi-opció” lényege, hogy a védelem, az energiapolitika és a stratégiai iparfejlesztés területén a programadó országok az uniós alapszerződéseken kívül, kormányközi megállapodások keretében mélyítenék el az együttműködést. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a legfontosabb döntéseket nem lehetne többé blokkolni olyan tagállamok vétójával, mint Magyarország, amely Trump és Putyin trójai falovaként pozícionálja magát az Unión belül. Erre már példát is láthattunk az Ukrajna támogatását érintő döntéseket illetően, ám minden jel szerint ez még csak a kezdet.