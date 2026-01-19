Szőlő utca: vizsgálják, hogy a hatóságok részéről történt-e mulasztás

Központi Nyomozó Főügyészség;gyermekbántalmazás;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Kovács-Buna Károly;

2026-01-19 09:45:00 CET

Arra az ügyészség és az ORFK sem adott választ, hogy miért nem rúgták ki a volt javítóintézeti vezetőt, ha már a rendőrség is tudta, hogy gyereket vert.

Tavaly nyár óta a rendőrségen, ősz óta pedig az ügyészségen voltak azok a felvételek, amelyeken az látható, hogy fiatalokat bántott a Szőlő utcai javítóintézet egyik volt dolgozója, későbbi vezetője. Ő azonban decemberi felmondásáig zavartalanul dolgozhatott ott. Az ügyészség szerint a felvételeken látható bűncselekmények elévültek, mire a nyomozókhoz kerültek. Ez viszont aligha válasz arra, hogy miért nem voltak a videóknak legalább munkajogi következményei – írja a hvg.hu.

Nemrég a Telex számolt be arról, hogy a Kovács-Buna Károlyt leleplező videók már tavaly nyáron a rendőrségen voltak, majd onnan a nyomozást szeptemberben átvevő ügyészséghez kerültek. A vádhatóság szerint azonban ezeknek a videóknak a nyomozás szempontjából már nem lehetett jelentőségük, mert „a Budapesti Javítóintézetben készült felvételek a szóba jöhető bűncselekmények elévülését követően, 2025 nyarán kerültek a büntetőeljárást folytató Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodához”.

Arról viszont nem tett említést az ügyészség, hogy másféle következménye miért nem volt a videóknak. Kovács-Buna Károly ugyanis csak december elején mondott fel, addig zavartalanul dolgozhatott az intézményben annak ellenére is, hogy a rendőrség és már az ügyészség is ismerte a fiatalok bántalmazását bemutató videókat. A férfit nem sokkal később letartóztatták, de az ügyészségi közlések alapján úgy tűnik, nem a videókon látható, hanem más bántalmazások gyanúja miatt.

A hvg.hu ezért megkérdezte az ügyészséget és a rendőrséget arról, továbbították-e nyáron a nyomozók a birtokukba került videókat a javítóintézet fenntartójának, tájékoztatták-e a belügyi tárcát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot arról, mit tett korábban Kovács-Buna. A portál megkérdezte azt is, hogy ha tájékoztatták a fenntartót, lett-e annak következménye, és kíváncsi volt arra is, hogy ha nem tájékoztatták a videókról a fenntartót, akkor miért nem.

A Központi Nyomozó Főügyészségtől kitérő válasz érkezett: a videón látható szóba jöhető bűncselekmények elévüléséről adott újra tájékoztatást, és azt nem árulta el, hogy a felvételek tartalmáról akár a rendőrség, akár az ügyészség tájékoztatta-e a javítóintézet fenntartóját. Ezzel együtt fontosnak tartotta közölni:

„a regionális nyomozó ügyészség azt is vizsgálja, hogy a korábban tett esetleges jelzések kivizsgálása során a hatóságok részéről történt-e mulasztás, illetve ezzel összefüggésben bűncselekmény gyanúja megállapítható-e.”

Az Országos Rendőr-főkapitányság csak annyit közölt a portállal, hogy tekintse irányadónak a Központi Nyomozó Főügyészség legutóbbi tájékoztatását a témában. A Belügyminisztérium a folyamatban lévő ügyészségi eljárásra hivatkozva kerülte el az érdemi választ.