Azonnali hatállyal bezárja a Szőlő utcai javítóintézetet az Orbán-kormány

2026-01-20 06:35:00 CET

Az erről szóló belügyminiszteri rendelet a hétfő éjszakai Magyar Közlönyben jelent meg.

Szükségessé vált a javítóintézeti szervezetrendszer átalakítása, ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, míg a folyamat következő lépéseként megkezdődik egy új – végső soron az úgyszintén megszűnő további javítóintézetek szerepét is egyedüliként átvenni hivatott – országos javítóintézet kialakítása – áll a hétfő éjszakai Magyar Közlönyben megjelent belügyminiszteri rendeletben.

A dokumentum kiemeli, „a kormány elkötelezett a javítóintézetek törvényes rendjének fenntartása és az intézményi feladatellátás hatékonyságának növelése iránt, a közelmúltban hozott döntése értelmében ezért a fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó javítóintézetek irányítása a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának hatáskörébe került, míg a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.”

A rendelet már a kihirdetését követő napon, vagyis kedden hatályba lép. A dokumentumból kiderül az is, hogy a javítóintézeti nevelés elrendelése esetén, illetve a letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén mely intézményekbe vehetik fel a fiatalkorúakat. A lányoknál ez mindkét esetben a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon. A fiúknál az Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, valamint a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet szerepel a rendeletben, letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén az utóbbi kettőt jelölték meg.

Korábban a Telex számolt be arról, hogy november végén még mintegy hetven fiatalt tartottak fogva a Budapesti Javítóintézetben, december végére azonban a számuk harmincra csökkent, miután a többieket más intézményekbe szállították át. Az intézmény 2025 májusában került a figyelem középpontjába, miután a rendőrség májusban elfogta és őrizetbe vette az intézet korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. 2025 végére a Szőlő utcai botrányként emlegetett ügyben a gyanúsítottak száma kilencre nőtt, az ügyről szóló cikkeink itt találhatók.