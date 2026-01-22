NATO-főtitkár: Donald Trump kezdeményezésére munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről

NATO;Egyesült Államok;Grönland;Mark Rutte;Donald Trump;

Sok tennivaló van, mert Oroszország és Kína egyre aktívabb – mondta Mark Rutte.

Az amerikai elnök kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről, ami Grönland biztonságára is választ ad – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán, miután Davosban kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Az észak-atlanti szövetség főtitkára a Fox News amerikai hírtelevíziónak a világgazdasági fórum helyszínétől adott interjúban hangsúlyozta, hogy az északi sarkkörön túl fekvő térség kollektív védelméről egyeztetett az amerikai elnökkel.

– Megvitattuk, miként tudjuk átültetni a gyakorlatba az elnök elképzelését Grönland védelméről, de nem csak Grönland, hanem a teljes Északi-sarkvidék védelméről

– fogalmazott Mark Rutte. Egyben jó kiinduló egyezségnek nevezte az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés eredményét, amely alap a további munkára, és hozzátette, hogy az Északi-sarkvidék védelme érdekében sok tennivaló van, mert ott Oroszország és Kína egyre aktívabb.

Mark Rutte azt mondta, hogy megbeszélésén nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye és Donald Trump igénye arra, hogy a sziget az Egyesült Államok részévé váljon.

Mint megírtuk, az amerikai elnök eközben a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön jelentette be, hogy a NATO-főtitkárral egy „nagyon eredményes megbeszélést” folytatott, amelyen „kidolgozták a Grönlanddal kapcsolatos jövőbeli megállapodás kereteit”. Trump szerint ha megvalósul, „nagyszerű megállapodás lesz az Egyesült Államok és az összes NATO-tagállam számára”. Hozzátette, emiatt nem fogja bevezetni azokat a vámokat, amelyek február elsején léptek volna hatályba.

Donald Trump szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, nem akarja erővel elfoglalni Grönlandot, bár továbbra is megingathatatlanul fennhatóságot akar szerezni a Dániához tartozó sziget felett. A dán külügyminiszter ezután jelezte: Grönland nem eladó, és Dánia nem fog emberek sorsáról alkudozni.