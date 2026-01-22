Donald Trump: Az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött

Davos;Grönland;Donald Trump;

2026-01-22 23:09:00 CET

„Mindent megkapunk, amit akartunk, teljes biztonságot, teljes hozzáférést mindenhez” - mondta az amerikai elnök, vagyis úgy néz ki, talán eláll a sziget elleni agresszió tervétől.

Az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Davosban. A világgazdasági fórum helyszínén a Fox Business gazdasági televíziónak a Grönlandról született megállapodástervezetet értékelve kifejtette: célját úgy érte el, hogy az az Egyesült Államoknak nem jelent költséget.

„Mindent megkapunk, amit akartunk, teljes biztonságot, teljes hozzáférést mindenhez” - fogalmazott Donald Trump és hozzátette, hogy a Grönlandra vonatkozó amerikai jogok közé tartozhat a jövőben, hogy bármennyi katonai bázist és mindenfajta eszközt telepíthet a szigetre. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Grönland integráns részét képezi majd az amerikai rakétavédelmi rendszernek, az úgynevezett Aranykupolának (Golden Dome). Kifejtette, hogy a hatalmas sarkvidéki sziget segítségével válhat teljessé az Egyesült Államok területének rakétavédelme.

Az elnök elmondta, hogy a Grönlandra vonatkozó egyezség részleteit még ki kell dolgozni, de a végső megállapodásnak nem lesz időkorlátja. Trump egyben megismételte, hogy az Egyesült Államok védelmi költségvetése 2027-ben 1500 milliárd dollárra emelkedik, aminek fedezetét a vámokból érkező bevétel adja.

Az elnök az európai partnerekkel fennálló viszonnyal kapcsolatban és az őt grönlandi tervei miatt ért európai kritikákra reagálva úgy fogalmazott, hogy „jól kijövünk egymással, de mindig volt egy vitám arról, hogy mi mindig ott leszünk számukra, de vajon ők ott lesznek-e számunkra”, majd hozzátette, hogy a kapcsolatoknak kölcsönöseknek kell lenniük.

Donald Trump a megállapítást megismételte a NATO szövetségesi viszonyrendszerrel kapcsolatban, megjegyezve, hogy a szervezet költségeinek nagy részét a múltban az Egyesült Államok fedezte. „Mindig mondtam, hogy vajon ott lesznek-e, ha valaha is szükségünk lesz rájuk? Ebben nem vagyok biztos” - fogalmazott az amerikai elnök Davosban.