Vlagyimir Putyint nem érdekli Grönland, szerinte az egész sziget egymilliárd dollárt ér

Oroszország;Egyesült Államok;Dánia;Grönland;Donald Trump;

2026-01-22 13:59:00 CET

Van precedens arra, amit Donald Trump akar.

Grönland ügye nem tartozik Oroszországra - idézi a Reuters, milyen kijelentést tett Vlagyimir Putyin az orosz biztonsági tanács keddi ülésén.

Vlagyimir Putyin - aki most először nyilvánult meg a kérdésben - azt mondta, a kérdést az Egyesült Államoknak, valamint Dániának egymás közt kell rendeznie, becslése szerint a terület értéke akár megközelítheti az egymilliárd dollárt és ezt a kiadást az Egyesült megengedhetné magának. Ebből a kijelentésből nehéz nem kihallani a gúnyt, Donald Trump amerikai elnök legalábbis a nyersanyagkincsen túl Oroszország és Kína egyre fenyegetőbb északi-sarkvidéki jelenlétére hivatkozva akarja amerikai fennhatóság alá vonni a világ legnagyobb szigetét. Felröppentek hírek árról is. E szerint Grönlandot az Egyesült Államok körülbelül 700 milliárd dollárért venné meg.

Az orosz elnök szólt arról is, hogy Dánia „mindig gyarmatként kezelte Grönlandot, és meglehetősen keményen, ha nem egyenesen kegyetlenül bánt vele, de ez egy teljesen más ügy, és ma már szinte senkit sem érdekel. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Oroszország 1867-ben 7,2 millió dollárért adta el Alaszkát az Egyesült Államoknak, míg Dánia 1917-ben értékesítette a Virgin-szigeteket, ami szerinte precedenst teremtett az ilyen jellegű ügyletekhez.

Az orosz külügyminisztérium korábban kifogásolta, hogy Donald Trump felvetette: a Kremlnek is lehetnek ambíciói Grönlanddal kapcsolatban. A tárca ugyanakkor ügyelt arra, hogy ne bírálja nyíltan az amerikai elnököt, aki közvetítői szerepre törekszik az orosz-ukrán háború lezárásában, és jelezte, hogy bizonyos mértékig megértéssel viszonyul Donald Trump álláspontjához.

Szergej Lavrov kedden úgy fogalmazott: a hatalmas, természeti erőforrásokban gazdag sziget – ahol már jelen van az Egyesült Államok hadserege – nem tekinthető Dánia természetes részének.