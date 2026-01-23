Donald Trump bejelentette, visszavonja Kanada meghívását a Béketanácsba

Kanada;Egyesült Államok;Donald Trump;Mark Carney;Béketanács;

2026-01-23 08:22:00 CET

Bár az amerikai elnök ugyan nem részletezte, miért döntött így, a lépésre azután került sor, hogy a kanadai miniszterelnök élesen bírálta az Egyesült Államok politikáját.

Donald Trump csütörtök este visszavonta Kanada meghívását a globális konfliktusok megoldását célzó, újonnan létrehozott Béketanácsba – írja a BBC.

Az amerikai elnök saját közösségi oldalán, a Truth Socialön Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett bejegyzésében azt írta:

„Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz.”

Trump posztjában ugyan nem indokolta, miért döntött így. Mark Carney előzőleg a davosi Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják, és arra figyelmeztetett, hogy megtörhet az USA által vezetett globális rend. Kanada egyébként korábban jelezte, hogy bár nem fizetne a Béketanácsban való részvételért, csatlakozna hozzá.

A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá Davosban. A Donald Trump által kezdeményezett testület az alapító szöveg szerint egy nemzetközi szervezet lesz, amelynek célja a „hiteles és törvényes vezetés helyreállítása és a tartós béke biztosítása konfliktusövezetekben”, és az ígéret szerint a nemzetközi joggal összhangban fog működni. A szervezet elnöke Donald Trump lesz, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz benne. A tagállamok hároméves, megújítható tagságot kapnak, de állandó helyet hosszútávon csak akkor biztosíthatnak maguknak, ha egymilliárd dollárt befizetnek.

Kizárólag azok az országok csatlakozhatnak a tanácshoz, amelyeket Trump kiválaszt. A Fehér Ház közlése szerint mintegy 60 országot hívtak meg a testületbe, és körülbelül 35 már csatlakozott, köztük Argentína, Fehéroroszország, Marokkó, Vietnam, Pakisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán, Koszovó, Egyiptom, Törökország, Katar, Jordánia, Indonézia, Szaúd-Arábia és Magyarország is. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának többi állandó tagja – Kína, Franciaország, Oroszország és az Egyesült Királyság – azonban egyelőre nem kötelezte el magát a részvétel mellett.

Norvégia kijelentette, hogy nem csatlakozik, mondván, a jelenlegi javaslat „számos kérdést vet fel”, de Franciaország, Spanyolország és Svédország is jelezte, hogy ugyanezt fogja tenni, míg az Egyesült Királyság aggodalmát fejezte ki az Ukrajnában négy éve véres háborút folytató, Vlagyimir Putyin elnök vezette Oroszország lehetséges felvétele miatt. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke elmondta, hogy az európai vezetőknek kétségeik vannak a testület hatáskörét illetően, de készek együttműködni az Egyesült Államokkal és Béketanáccsal.