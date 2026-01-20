Kínát is meghívta Donald Trump a gázai béketanácsba

Kína is meghívást kapott Donald Trumptól az amerikai elnök által javasolt gázai béketanácsba – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. Arról, hogy Peking elfogadja-e a meghívást, Kuo nem közölt részleteket.
Emellett
az örmény kormányfő és a marokkói király is meghívást kapott a Béketanácshoz történő csatlakozáshoz, amelyet mindkét vezető elfogadott.
Az örmény miniszterelnök meghívásáról sajtótitkára, Nazeli Bagdaszárján számolt be, hozzátéve, Nikol Pasinján hivatalos felkérést kapott az amerikai elnöktől, hogy csatlakozzon a gázai béketanácsához annak egyik alapító tagjaként. Pasinján kormányfő örömmel és felelősségteljesen elfogadta ezt a javaslatot, megerősítve Örményország elkötelezettségét a béke előmozdítására – írta Nazeli Bagdaszárján a Facebookon.
VI. Mohammed marokkói király is elfogadta az amerikai elnök meghívását, hogy alapító tagként csatlakozzon a béketanácshoz – jelentette be hétfő este a marokkói diplomácia. „Donald Trump elnök elkötelezettségét és elképzeléseit a béke előmozdításáért üdvözölve a uralkodó kedvezően reagált a meghívásra. Ennek keretében a Marokkói Királyság ratifikálja a tanács alapító okiratát” – tudatta a külügyminisztérium a hivatalos MAP hírügynökség által ismertetett közleményében.Orbán Viktor meghívót kapott Donald Trumptól a gázai Béketanácsba A Kreml szerint Vlagyimir Putyint is meghívta Donald Trump a gázai béketanácsbaDonald Trump 200 százalékos vámmal fenyegeti a francia bor- és pezsgőimportot, mert Emmanuel Macron nem akar csatlakozni a béketanácsához