Kínát is meghívta Donald Trump a gázai béketanácsba

Azt egyelőre nem tudni, hogy a pekingi vezetés elfogadja-e a meghívást, az azonban kiderült, hogy az örmény kormányfő és a marokkói király csatlakozni fog.

Kína is meghívást kapott Donald Trumptól az amerikai elnök által javasolt gázai béketanácsba – közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. Arról, hogy Peking elfogadja-e a meghívást, Kuo nem közölt részleteket.

Emellett

az örmény kormányfő és a marokkói király is meghívást kapott a Béketanácshoz történő csatlakozáshoz, amelyet mindkét vezető elfogadott.

Az örmény miniszterelnök meghívásáról sajtótitkára, Nazeli Bagdaszárján számolt be, hozzátéve, Nikol Pasinján hivatalos felkérést kapott az amerikai elnöktől, hogy csatlakozzon a gázai béketanácsához annak egyik alapító tagjaként. Pasinján kormányfő örömmel és felelősségteljesen elfogadta ezt a javaslatot, megerősítve Örményország elkötelezettségét a béke előmozdítására – írta Nazeli Bagdaszárján a Facebookon.

VI. Mohammed marokkói király is elfogadta az amerikai elnök meghívását, hogy alapító tagként csatlakozzon a béketanácshoz – jelentette be hétfő este a marokkói diplomácia. „Donald Trump elnök elkötelezettségét és elképzeléseit a béke előmozdításáért üdvözölve a uralkodó kedvezően reagált a meghívásra. Ennek keretében a Marokkói Királyság ratifikálja a tanács alapító okiratát” – tudatta a külügyminisztérium a hivatalos MAP hírügynökség által ismertetett közleményében.

