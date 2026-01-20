Kína;Izrael;Egyesült Államok;Gáza;Donald Trump;Béketanács;

2026-01-20 13:54:00 CET

Kínát is meghívta Donald Trump a gázai béketanácsba

Azt egyelőre nem tudni, hogy a pekingi vezetés elfogadja-e a meghívást, az azonban kiderült, hogy az örmény kormányfő és a marokkói király csatlakozni fog.