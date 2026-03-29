Elég ritka, hogy egy mű szerkezetének lényegéről, a szerző/alkotó világáról egy színész mondjon mélyet, találót. Igaz, őket nem is nagyon szokták ilyesmiről kérdezni.
Takács Ádám animációja nem illusztrálja Örkényt, hanem továbbgondolja: képpé fordítja a rövidség filozófiáját.
Miért nehéz a vörösbegyekről írni? Létezik-e támogató művészet? Mik azok az „egygördítéses novellák”, és mi a kapcsolódásuk Örkényhez? Vay Blanka új könyvének forgószínpadán egymást váltják a jelenkori magyar társadalom jellegzetes alakjai. A nagyon is komoly és megrázó témákkal foglalkozó, az abszurd és groteszk elemeit is felhasználó rövidprózák ugyanakkor sok humorral élnek, és szolidaritást tükröznek. A szerzővel legújabb, Összekapaszkodva zuhanni című novelláskötete kapcsán a társadalmi nemekről, a generációs problémákról és a szépirodalom kihívásairól beszélgettünk.
A vizsgázók a novellaelemzés alternatívájaként azt választhatták, hogy egy általános témakifejtő esszét írnak a történelmi események irodalmi feldolgozásáról.
Aki Orbán-Gyurcsány korszakról beszél, az Orbán színvonalára süllyed. Tudom, hogy ez nem csak Magyar Péterrel történik meg, a hajdan baloldalhoz sorolt szónokok szájából is hallani, de ettől nem lesz kevésbé hazug.
Hankó Balázs miniszterről valószínűleg egyetlen dolog fog fennmaradni, az, hogy az Úr 2024. évében kijelentette: „A világ legjobb dolga magyarnak lenni”.
Humoráról, egyéni, felforgató látásmódjáról már a Hófehér című novellája (l. Nyitott mondat, 2023. május 26.) alapján meggyőződhettek, ám a teljes és árnyalatokban gazdag képet A részvétel nem önkéntes című, az Ünnepi Könyvhétre megjelent, 45 írást tartalmazó kötetből nyerhet az olvasó. Makó Ágnessel többek közt arról beszélgettünk, mennyire nehéz egy Örkény-novellában élni.
Van, aki kihullik, van, aki megmarad. Jelzésértékű, hogy egy közösség kit tart érdemesnek arra, hogy életének és alkotómunkájának egykori színhelyén emléktáblával nyilvánítsa ki tiszteletét. Koniorczyk Borbálával és Merker Dáviddal, a városiséta-szervező hosszúlépés. járunk? vezetőivel Budapest II. kerületében tettünk irodalmi kalandtúrát, kíváncsian arra, miféle helyeit lelhetjük fel az emlékezetnek az irodalmi nagyságaink által előszeretettel otthonul választott Pasaréten. Nyomvonalunkként a Pasaréti út szolgált, innen kanyarogtunk utcáról utcára a Városmajor felé haladva, meg-megállva Ottlik Géza, Szabó Magda (képzelt), Déry Tibor, Szabó Lőrinc, Örkény István, Szepes Mária, Szerb Antal és Konrád György egykori lakóhelyénél – fülelve az érdekes történetekre, melyekkel útikalauzaink fűszerezték a több szempontból is emlékezetes sétát. Tartsanak velünk!
Örkény István írói munkásságát és egykori munkahelyét, az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárat idézi fel az Örkény István Színház kiállítása. És még a kultúrpolitika is szóba kerül.
Az élet maga a csoda. Ahhoz is millió mikrobiológiai és asztrofizikai varázslat kellett, hogy most itt legyünk. Én már háromszor teremtettem és adtam magamból életet, nem a három gyerek, négy kerék parancsra, csak szerelemből és bohém kalandvágytól vezérelve.
A magyar gyökerekkel rendelkező és a nyelvet tanuló Jon Tarcy Örkény "univerzalitását" hangsúlyozza ki.
Régóta vártunk rá, hogy ismét egy olyan irodalmi hőst köszönthessünk, aki annyira eleven, hogy szinte kilép a könyv lapjai közül – és nagyon szerethető. Darius Kopp, a negyvenes évei végén járó, kissé túlsúlyos, gyérülő hajú keletnémet infotechnológiai mérnök épp ilyen. Aki három köteten át, feladva berlini életét, magyar felesége urnába zárt hamvaival átvág Kelet-Európán, a Balkánon, és eljut egészen Örményországig, Grúziáig, hogy onnan – Szicílián eltöltve némi időt – visszatérjen egykori társadalmi közegébe, a családjához. Az egyetlen ember a kontinensen és A szörnyeteg című regények után áprilistól végre a trilógia harmadik része, a Kötélen is olvasható magyarul. Nekünk pedig rengeteg kérdésünk volt a szerzőhőz, Terézia Morához.
Örkény István születésének 110. évfordulója alkalmából országszerte tartottak megemlékezéseket, elárasztották a közösségi médiát az ehhez kapcsolódó tartalmak. A szerzőhöz valami módon mindenkinek köze van – ez derült ki az MTA konferenciáján is.
„Örkény István kibékítette az oroszokat a magyarokkal” – írta egy orosz hetilap szalagcímben. És nem is túlzott – derül ki Tatjana Voronkina műfordító visszaemlékezéseiből.
A Macskajáték valahogy annyira telibe találja a mi élethelyzetünket, hogy még soha nem untam. Ezúttal is élvezettel, időnként lenyűgözve, néztem.
Az egyetlen Kossuth-díjas dramaturgunk. Szívügye a kortárs magyar dráma. Viccesen a magyar színházi élet kerítőjének nevezik. Olyan drámaírókat indított el a pályán vagy terelt a dráma felé, mint Háy János, Egressy Zoltán, Nádas Péter. Az pedig nemcsak legenda, hogy férje, Örkény István virág helyett friss egyperceseket vitt neki a randevúkra.
A történet tulajdonképpen már a múlté. Hagyni kéne belehalványulni az enyészetbe, a létai ház düledező romjaival, a kifakult fiatalság utolsó, töredezett szélű dokumentumával együtt. Beletörődni … de Orbánnénak ez nem megy. Még egyszer nekifeszül a sorsnak, visszaköveteli elhallgatott, megalkuvásokkal teli szép korát, visszaszeretné egész eltékozolt életét. Furcsa ez az örkényi panoptikum. Itt a magány a közös nevező. Nem az öregedés, hanem a fölöslegessé válás a kétségbeejtő, a fojtogató … a vérlázító - írja a darab kapcsán a rendező, Szabó K. István.