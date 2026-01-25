Magyarország nem kapott meghívást a grönlandi NATO-hadgyakorlatra

„A Magyar Honvédség nem kapott felkérést a részvételre. Magyar katonák nem vesznek részt a grönlandi hadgyakorlaton” – közölte a Honvédelmi Minisztérium az Index érdeklődésére.
A lap cikkében emlékeztet: Dánia és több európai ország tiltakozása ellenére Donald Trump nemzetbiztonsági okokra hivatkozva hetek óta követeli, hogy az Egyesült Államok fennhatóságot szerezzen Grönland felett. A szigeten dán vezetéssel, de a NATO keretein kívül több hadgyakorlatot tarthatnak.
Európai államok sora döntött már arról, hogy részt vesz a dán vezetésű grönlandi hadgyakorlaton, amit nem a NATO ernyője alatt szerveznek. A nagyobb országok mellett a térségünkből Szlovénia küld katonákat a szigetre, de a részvétel mellett döntött már Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Finnország és Hollandia is. Magyarország viszont úgy tűnik, kimarad belőle, miután a Magyar Honvédség meghívást sem kapott.