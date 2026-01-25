Magyar Honvédség;NATO;Honvédelmi Minisztérium;hadgyakorlat;Dánia;Grönland;

Összefogás a jégmezőkön. Svéd katona grönlandi gyakorlaton

Magyarország nem kapott meghívást a grönlandi NATO-hadgyakorlatra

A Honvédelmi Minisztérium jelezte, hogy magyar katonák nem vesznek részt a dán vezetésű hadgyakorlaton, amelyhez már több európai NATO-tagország is csatlakozott.

„A Magyar Honvédség nem kapott felkérést a részvételre. Magyar katonák nem vesznek részt a grönlandi hadgyakorlaton” – közölte a Honvédelmi Minisztérium az Index érdeklődésére. 

A lap cikkében emlékeztet: Dánia és több európai ország tiltakozása ellenére Donald Trump nemzetbiztonsági okokra hivatkozva hetek óta követeli, hogy az Egyesült Államok fennhatóságot szerezzen Grönland felett. A szigeten dán vezetéssel, de a NATO keretein kívül több hadgyakorlatot tarthatnak.

Európai államok sora döntött már arról, hogy részt vesz a dán vezetésű grönlandi hadgyakorlaton, amit nem a NATO ernyője alatt szerveznek. A nagyobb országok mellett a térségünkből Szlovénia küld katonákat a szigetre, de a részvétel mellett döntött már Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Finnország és Hollandia is. Magyarország viszont úgy tűnik, kimarad belőle, miután a Magyar Honvédség meghívást sem kapott.  

