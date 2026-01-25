Magyar Honvédség;NATO;Honvédelmi Minisztérium;hadgyakorlat;Dánia;Grönland;

2026-01-25 14:36:00 CET

Magyarország nem kapott meghívást a grönlandi NATO-hadgyakorlatra

A Honvédelmi Minisztérium jelezte, hogy magyar katonák nem vesznek részt a dán vezetésű hadgyakorlaton, amelyhez már több európai NATO-tagország is csatlakozott.