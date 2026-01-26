Rendkívüli parlamenti ülést hív össze a DK a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért

áram;gáz;rendkívüli ülés;DK;rezsi;Demokratikus Koalíció;tűzifa;rendkívüli parlamenti ülés;

2026-01-26 15:54:00 CET

A párt továbbá azt javasolja, hogy a fával fűtő háztartások 200 ezer forint azonnali pénzbeli támogatáshoz jussanak.

Összegyűlt a szükséges számú képviselői aláírás, ezért össze kell hívni a Demokratikus Koalíció (DK) által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért, valamint a fával fűtő háztartások támogatásáért – olvasható a párt lapunkhoz eljuttatott hétfői közleményében.

Mint írták, az ülésnapot február másodikára tűzné ki a DK frakciója. „A Demokratikus Koalíció felszólítja a Fidesz-KDNP frakciót, hogy ne hagyják cserben a téli hidegben fagyoskodó embereket, jöjjenek el a rendkívüli parlamenti ülésre, és ne próbálják megakadályozni annak határozatképességét!” – közölte Sebián-Petrovszki László, a DK pártigazgatója.

Hozzátette: „Míg Orbán Viktor csak a fűtés januári többletköltségének megtérítését ígéri, homályos feltételek mellett, addig a DK javaslata a tél végéig, azaz januárban és februárban, sőt visszamenőlegesen is csökkentené a rezsiszámlákat. Ráadásul nemcsak havi diktálás, hanem átalányfizetés esetén is.”

A párt azt javasolja, hogy 500 m3-el emelkedjen a kedvezményes áron igénybe vehető gáz, 500 kWh-val nőjön a kedvezményes áron igénybe vehető áram mennyisége, a fával fűtő háztartások pedig 200 ezer forint azonnali pénzbeli támogatáshoz jussanak.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök előzőleg a közösségi oldalán jelentette be, hogy januári rezsistopot vezet be a kormány. A kormányfő közlése szerint ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a kormány átvállalja. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az intézkedést elkésett félmegoldásnak nevezte, és felsorolta, hogy ők ezen felül még mi mindent vezetnének be kormányra kerülésük esetén.