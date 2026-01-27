A károkat 30 napon belül be kell jelenteni.
Új kihívásokkal szembesül a biztosítási szakma: klímaváltozás, alacsony öngondoskodási hajlam, növekvő kártérítési költségek, az e-autók megjelenése. Mindegyikre reagálniuk kell.
Sérül a kárt szenvedett vétlen autós érdeke a vitatható kárrendezési eljárás miatt. A folyamat ellentmondásos szereplője a gépjármű-kárszakértő. A terület újraszabályozásra szorul, hiányzik a szakértői kamara.
A tragikus veronai buszbalesetben érintettek általános biztosítási kárrendezésének kezeléséről egyeztetett Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Groupama Biztosító Zrt. vezérigazgatójával.
A kárrendezési törvény alapján megkezdte működését a Quaestor és a Hungária kötvényesek kárrendezését végző Kárrendezési Alap január elsején – mondta Kiss Krisztina, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) ügyvezető igazgató-helyettese pénteken egy háttérbeszélgetésen.
Elég nagy a tanácstalanság azt követően, hogy az Alkotmánybíróság elmeszelte a Quaestor kárrendezési törvényt. Az LMP szerint a Magyar Nemzeti Banknak is ki kell vennie a részét a Quaestor-károsultak kártalanításából. Schmuck Erzsébet, a párt országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján a jegybank felelősségét hangsúlyozta a brókerbotrányokban, amely szerinte nem látta el kellően felügyeleti feladatait. Szerinte ezért nem lehet a szabályokat betartó pénzintézeteken "elverni a port", a nemzeti banknak kellene a jövőbeli nyereségéből egy alapot képeznie a kártalanításra.
Több ezer magyar ügyfél is szorult helyzetbe kerülhet, miután a román Astra biztosító hétfőn hivatalosan is csődöt jelentett, s a magyarországi fióktelepet is bezárták. Az autószervizek sem vállalják már az Astra biztosítós károkat. A román garanciaalap kötelességet vállalt a kifizetések lebonyolítására, ám az eljárás hosszú hónapokig is eltarthat.
Megkezdődik a Quaestor-kötvényesek kárrendezése július 13-án, amikor a Befektető-védelmi Alapot (Beva) terhelő kártalanítási részt fizetik ki. A Beva a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja (QA) útján a hiányzó kötvények miatti pénzkövetelést fizeti ki a károsultaknak, egyenként 20 000 euróig (körülbelül 6 millió forintig) - közölte a QA hétfőn az MTI-vel. Közel 32 ezer ügyfélnek összesen 88 milliárd forintot fizetnek ki így a tájékoztatás szerint.
Bodnár Zoltán, az ellenzéki párt gazdaságpolitikusa szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a jogszabály szerinte számos ponton alkotmánysértő. Ezt egyebek mellett azzal indokolta, hogy a törvény megkülönböztetést tesz a károsultak között, indokolatlanul kiemeli az érintettek egy csoportját, kizárja a dolgozókat és hozzátartozóikat a kártalanításból.