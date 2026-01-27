A Quaestor-ügy segít az adósbesorolásunkon?

Elég nagy a tanácstalanság azt követően, hogy az Alkotmánybíróság elmeszelte a Quaestor kárrendezési törvényt. Az LMP szerint a Magyar Nemzeti Banknak is ki kell vennie a részét a Quaestor-károsultak kártalanításából. Schmuck Erzsébet, a párt országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján a jegybank felelősségét hangsúlyozta a brókerbotrányokban, amely szerinte nem látta el kellően felügyeleti feladatait. Szerinte ezért nem lehet a szabályokat betartó pénzintézeteken "elverni a port", a nemzeti banknak kellene a jövőbeli nyereségéből egy alapot képeznie a kártalanításra.