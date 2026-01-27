Hiba csúszott a hatodikosok felvételi feladatlapjába, végül minden választ elfogadtak

oktatás;felvételi;hiba;Oktatási Hivatal;

2026-01-27 12:31:00 CET

Több gyerek nagyon sok időt töltött a feladat megoldásával, mint utólag kiderült, feleslegesen.

Elég nagy hiba csúszott a hatodik évfolyamos diákok magyar nyelvi feladatlapjába, amit az Oktatási Hivatal technikai hibának aposztrofál, egy magyartanár szerint viszont valójában szakmai hibáról van szó – írja a Telex.

Mint arról mi is beszámoltunk, január 24-én, szombaton több mint 70 ezer diák írt központi írásbeli felvételit magyarból és matekból: a 9. évfolyamos vizsgákra 52,9 ezren jelentkeztek, a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin mintegy 11 ezer, a 8 évfolyamoson pedig több mint 6400 diák vett részt. A központi írásbelit nem minden gimnázium követeli meg, idén 561 intézmény írta elő, ami a középiskolák 49,7 százaléka. Schiller Mariann gimnáziumi tanár, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja lapunknak elmondta, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkező negyedikesek és hatodikosok feladatlapjain is kiemelt figyelmet kapott a helyesírás, valamint a különböző szólások ismeretére is nagy hangsúly került, illetve az ábécé- és betűrend helyes alkalmazására is. A szövegértési feladatokat jónak találta, de szerinte a hatodikosok egyik feladatában volt egy hiba, amit az Oktatási Hivatal felé is jeleztek.

A Telex most arról ír, hogy a hatodikos diákok magyar nyelvi feladatlapjának 5. feladatában a gyerekek Kosztolányi Dezső Szerenád című verséről kaptak kérdéseket. A c részfeladatban azt kellett megválaszolniuk, hogy melyik költői kép nem szerepel a versben a következők közül: hasonlat, megszólítás, megszemélyesítés, metafora. Egy fővárosban dolgozó magyartanár a portálnak elmondta, nem egyszerű verset kaptak a diákok, és már önmagában ezeket a képeket felismerni is nehéz lehetett, mert összetett költői képekről van szó. A feladatlap javítási-kiértékelési útmutatója sem segít a megfejtésben, azt írják, egy pontért

„bármely válasz vagy a válasz hiánya is elfogadható”.

A portál megkereste az Oktatási Hivatalt (OH), hogy megtudja, miért fogadnak el minden megoldást, hibás-e a feladat, és mi a hiba oka. Az OH válaszában azt írta:

„A hatévfolyamos magyar nyelv írásbeli felvételi feladatlap 5/c feladatánál a végső változat egy technikai hiba miatt nem rendelkezik egyértelmű megoldással, ezért a vizsgázók érdekeit, az egyenlő esélyeket is szem előtt tartva a feladatlapkészítő bizottság azt a méltányos szakmai döntést hozta, hogy az adott itemre adható legfeljebb 1 pontot minden vizsgázó megkapja.”

A portál által megkérdezett magyartanár szerint viszont a technikai probléma az, ha valamit elgépelnek, vagy valami rosszul látható a feladatlapon, de ebben az esetben nem ez történt, itt szakmai hibáról van szó. Úgy véli, az történhetett, hogy a javítók sem tudták eldönteni, melyik költői kép nem szerepel a versben, hiszen nincs jó megoldás, mindegyik költői kép szerepel benne. Szerinte a vizsga készítői ezt nem akkor vették észre, amikor a diákok írták a feladatlapot, hanem utána, hiszen ha közben észrevették volna a hibát, az lett volna a jó megoldás, ha szólnak a diákoknak, hogy hagyják ki azt a feladatrészt. Így viszont többen nagyon sok időt töltöttek el a feladat megoldásával, mint utólag kiderült, feleslegesen.

„Látszik a feladatlapokon, hogy milyen sok idő ment el ezzel, többen egyesével pipálgatták, amiket megtaláltak, aztán bajban voltak, ha mindegyiket megtalálták”

– mondta a magyartanár, és az OH válaszára reagálva hozzátette, „hibázni lehet, csak akkor be kell ismerni”.

Az Oktatási Hivatal szerint a döntésük a felvételizők közti írásbeli rangsor kialakítását nem befolyásolja érdemben.