Robert Fico szerint Szlovákiának nem szabadna csatlakoznia Donald Trump Béketanácsához

Robert Fico;Szlovákia;Donald Trump;Béketanács;

2026-01-27 18:28:00 CET

Eközben a szlovák miniszterelnök szövetségese, Orbán Viktor elsők között csatlakozott az amerikai elnök kezdeményezéséhez.

Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Pozsonyban tartott keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Szlovákiának el kellene utasítania Donald Trump amerikai elnök meghívását a Béketanácsba – számol be a HVG.

Fico elmondta, hogy a témával szerdai ülésén foglalkozik a szlovák kormány, ugyanakkor ő személy szerint nem ért egyet a szervezet egymilliárd dolláros tagdíjával és a meglévő nemzetközi szervezetek megszüntetésével sem. „Én úgy gondolom, hogy Szlovákiának nagy köszönettel, ám el kellene utasítania ezt a meghívást, és nem kellene többet foglalkoznia vele.

Annak ellenére, hogy Szlovákia azok közé az országok közé tartozik, amelyek mindig is a békét keresték, és ezután is azt fogják tenni”

– fejtette ki.

A szlovák miniszterelnök szerint bizonytalan, hogy a Béketanácsnak több esettel foglalkozó általános szervezetnek kellene lennie, vagy csak egy időleges ad hoc intézménynek, amelynek a Gázai övezettel kell foglalkoznia. Hozzátette, az olyan meglévő nemzetközi szervezeteket, mint az ENSZ, meg kell reformálni, nem pedig megszüntetni. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter eközben a pozsonyi parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának keddi ülésén antidemokratikusnak nevezte, hogy a Béketanácsnak egy korlátlan időre jelölt, vétójoggal rendelkező elnöke legyen.

A lap emlékeztet: a szlovákokhoz hasonlóan vélekednek a románok is, de korábban már több uniós tagállam elutasította a részvételt, köztük Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Szlovénia, Írország, Olaszország, Norvégia és Svédország is. Az európai politikai térségből eddig csak Magyarország és Bulgária csatlakozott az amerikai elnök kezdeményezéséhez.