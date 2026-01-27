Szinte alig jut óriásplakát-hely az ellenzéki jelölteknek a kampányban

választás;kampány;ellenzék;óriásplakátok;plakáthelyek;

2026-01-27 20:50:00 CET

A DK alig ezer helyre tudott szerződni, a független országgyűlési képviselőknek pedig szinte sehol sem válaszoltak.

Nem jutnak plakáthelyekhez ellenzéki képviselők, többeknek például egyetlen óriásplakátja sem lesz kint a választásig - hangzott el az RTL híradóban kedden este.

Több mint 15 ezer óriásplakáton lehet az országban hirdetni, azonban nem mindenkinek jut ebből könnyen. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek például egyet sem sikerült lefoglalnia. Az ellenzéki politikus azt mondta, nagy és kis cégeknél egyaránt próbálkoztak, gyakorlatilag sehonnan sem kaptak választ. Sok-sok éve ez a jellemző, hogy egy ellenzéki párt ugyan plakátolhat, kaphat néhány plakátot, de csak ott és annyit, amennyit a hatalom megenged neki - tette hozzá.

A másik független országgyűlési képviselőnek, Csárdi Antalnak hasonló tapasztalatai vannak, mint Hadházy Ákosnak. Három cégtől kértünk be ajánlatot, ebből kettő arról tájékoztatott minket, hogy már nincsenek szabad plakáthelyek, illetve egyikük nem is válaszolt - mondta. A Momentum Mozgalom azt közölte a csatornával, hogy nekik a választásokig nem is lesznek óriásplakátjaik. Szerintük a plakáthelyek lefoglalását minimum fél évvel korábban el kell kezdeni szervezni, így tudtak ők is januárra plakáthelyeket szerezni. A Demokratikus Koalíció (DK) 8-900 darabra tudott szerződni egy kisebb céggel - ez az összes plakát 5-6 százaléka. A párt országgyűlési képviselője, Rónai Sándor arra számít, hogy nyomasztó túlsúlyban lesznek a Fidesz plakátjai.

Az RTL szerette volna megtudni, hogy a Fidesz és a kormány hány óriásplakát-helyet foglalt le, mely cégeknél és milyen időtartamra. A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt közölte, a kabinet egy ügynökségen keresztül teszi közzé a reklámokat, közvetlen kapcsolatuk plakátcéggel nincsen, ebből kifolyólag hirdetéselosztásokról sincs információjuk.