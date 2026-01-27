A DK alig ezer helyre tudott szerződni, a független országgyűlési képviselőknek pedig szinte sehol sem válaszoltak.
„Meg kell állítani!”, „Tönkretesz minket!” – sokan csak ezekről a Magyarországot fullasztóan elárasztó plakátkampányokról ismerik Brüsszelt, az „ellenséget”, a fertő és az erőszak központjaként beállított belga fővárost. Az igazság az, hogy a város nagyon különbözik attól a képtől, mint amit ezek az óriásplakátok elhitetni szeretnének. Brüsszel nemcsak az Európai Unió egyik központja, hanem egy élhető, parkokkal, ingyenes programokkal és jó szándékú emberekkel teli, minden szempontból színes főváros, ahol nem túlél az ember, hanem többnyire még mosolyog is.
Résztvevőket kérdeztünk a Tisza Párt kecskeméti nagygyűlésén, Tarr Zoltán pedig lapunknak elárulta, a borsodi 7. számú választókerület hiányzó képviselőjelöltje már megvan, az országos listáról viszont várhatóan csak jövő év elején, a hivatalos kampányidőszak előtt döntenek.
Hódmezővásárhely polgármesterének a városvezetői pozíció remélt megtartása mellett pártja EP-listavezetőjeként is kampányolnia kell.
A saját bevallása szerint nem fideszes főpolgármester-jelölt ígérete beváltására kéri Budapest jelenlegi ellenzéki vezetőjét, legalább a főváros saját épületein.
A főpolgármester a fővárosi kormányhivatalt hibáztatja a történelmi városrész épületeit beborító reklámokért.
Törölték a 2018-as választások előtt bevezetett adónemet, ez újabb több százmilliós vesztességet jelent a településeknek.
Csak a Fidesznek lesz biztosan óriásplakátja a kampányidőszakban: az MSZP, a DK és az Együtt nem tud közterületen hirdetni, de így járhat az LMP is, írja a Magyar Nemzet.
Törvényt szegett a Fidesszel szerződő reklámcég, állítja Harangozó Tamás. A szocialista képviselő szerint az Állami Számvevőszéknek és az illetékes kormányhivatalnak egyaránt meg kellene büntetnie az ellenzéket „sorosozó” plakátokat kihelyező vállalkozást.
A Demokratikus Koalíció EP-képviselői bíróságon támadják meg azokat a kormányhivatali határozatokat, amelyek értelmében országszerte le kell takarni az "Orbán vagy Európa? Válassz!" feliratú plakátjaikat.
Egy hónapos óriásplakátkampányt indított "az európai Magyarországért" a Demokratikus Koalíció (DK) két európai parlamenti (EP) képviselője - jelentette be egyikük, Molnár Csaba vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón.
Új feladatkört kaptak a közszolgák: lapunk úgy tudja, a napokban a járási kormányhivatalok dolgozóit - járásonként 2-2 embert - váratlanul arra utasítottak, hogy fotózzák le a területükön lévő óriásplakátokat.
Élénk reakciókat váltottak ki Romániában azok az óriásplakátok, amelyekkel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) még a tulajdonképpeni választási kampány előtt kívánta megszólítani az erdélyi nagyvárosok lakosságát.
A Párbeszéd Magyarországért szóvivője szerint az óriásplakátok piacának teljes átalakításával Orbán Viktor azt akarja elérni, hogy a 2018-as kampányra az ellenzéket "láthatatlanná váljon".
A Demokratikus Koalíció véleménye szerint a "Népszabadság megszüntetése után" a Fidesz az óriásplakátok piacának újraszabályozásával és a társasági adókedvezmények (TAO) eltitkolásával folytatja tovább a nyilvánosság korlátozását.
Új szakaszához érkezett a Demokratikus Koalíció (DK) kampánya, több mint ötszáz óriásplakátot helyeztek ki a kötelező betelepítési kvótáról szóló októberi 2-i népszavazásról az ország több pontján, beleértve a megyeszékhelyeket - közölte az ellenzéki párt szóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatója után telefonon.
A fotót munkatársunk lőtte a Blaha Lujza téren, a metróaluljáróban.
„Miről álmodsz, és mekkorát? Arról, hogy a magyar foci méltó lesz régi nagy híréhez, vagy hogy minden korrupt fazont elszámoltatnak egyszer?Mi van az álmodban: bor, búza, békesség? Haverok, buli, facebook? Szabadság, egyenlőség, testvériség? Vagy Isten, Haza, Család? Magyarul álmodsz, vagy idegen nyelven? Van olyan, hogy magyar álom? Vagy egyáltalán nem álmodozni kéne, hanem felébredni?” - ezekkel a kérdésekkel invitált idén alkotásra az ARC.
Nemrég még csak az egyik plakátba futottunk bele, de azóta előkerült az összes, sőt, az mrm.kormany.hu honlap is beindult. A nagyszerű, intelligens kampány 600 millió forintunkba kerül. Minden fillére megérte - írja a 444.hu. Az "intelligens" kampány többi plakátját itt is megnézheti!
Barabás Richárd a PM szakszóvivője és Horváth Zsófi, a Zöld Front Ifjúsági Mozgalom társelnöke vidéki kampánykörúton járt. Ahogy Barabás a Facebook oldalán fogalmaz, Miskolcon megálltak egy kicsit, fáradt tagjaikat kinyújtóztatni.
Alternatív módját találta ki egy szlovák férfi a hajléktalan kérdés megoldásának - számolt be a CNN Money internetes oldal. Az építész ötlete alapján az óriásplakátokat hasznosítanák úgy, hogy azokra minilakásokat építenének, ezzel segítve elsősorban a Szlovákiában élő több ezer hajléktalant.
A tartalom, médiafelület és környezet kivételes összhangját valósította meg digitális óriásplakátokon az Ogilvy & Mather Angliában a British Airways számára.