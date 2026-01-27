A plakáthíres és az igazi Brüsszel

„Meg kell állítani!”, „Tönkretesz minket!” – sokan csak ezekről a Magyarországot fullasztóan elárasztó plakátkampányokról ismerik Brüsszelt, az „ellenséget”, a fertő és az erőszak központjaként beállított belga fővárost. Az igazság az, hogy a város nagyon különbözik attól a képtől, mint amit ezek az óriásplakátok elhitetni szeretnének. Brüsszel nemcsak az Európai Unió egyik központja, hanem egy élhető, parkokkal, ingyenes programokkal és jó szándékú emberekkel teli, minden szempontból színes főváros, ahol nem túlél az ember, hanem többnyire még mosolyog is.