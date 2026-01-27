Magyar Péternek üzent a menedékjogot kapott volt lengyel igazságügyi miniszter

menedékjog;Lenygelország;Magyar Péter;Tisza Párt;Zbigniew Ziobro;

2026-01-27 21:34:00 CET

Óva intette a magyarokat Donald Tusk útjától, mivel ez szerinte katasztrófa lenne.

Ártatlanságát hangsúlyozva bírálta a Tisza Párt elnökét egy kedd esti bejegyzésében a korábbi lengyel igazságügyi miniszter.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Zbigniew Ziobro 2025 október vége óta bujkál Magyarországon a felelősségre vonás elől. Varsói ügyészségi közlések szerint azzal gyanúsítják, hogy igazságügyi miniszterként hozzányúlt a bűntettek áldozatainak a támogatására szánt Igazságügyi Alaphoz, amelyből 150 millió złotyt (átszámítva 13,7 milliárd forintot) csoportosított át törvénytelenül más célokra, PiS-közeli civil- és álcivil szervezetek támogatására, illetve a Magyarországon is jól ismert izraeli Pegasus-kémszoftver megvásárlására. Összesen 26 bűncselekmény miatt vonnák felelősségre, a mentelmi jogától 2025. november 7-én fosztotta meg a varsói parlament, a szejm. Döntés született arról is, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék, és ha bűnösnek találnák, akár 30 év börtönre is ítélhetik.

A politikus szerint Magyarország nem „körözött bűnözőket” rejteget, hanem a bűnözők által üldözött személyeket védi. Közölte, sem ő, sem helyettese, Marcin Romanowski soha nem követtek el semmilyen bűncselekményt, és nem ítélték el őket. „Ehelyett mi vagyunk a Tusk-diktatúra bűnözői akcióinak célpontjai. Donald Tusk - Ursula von der Leyen által felkenve - komoly szerepet játszott abban, hogy létrejött egy bűnözői struktúra, amely az ő legközelebbi barátaiból és munkatársaiból áll. Ezek az emberek hatalmas pénzeket sikkasztottak el, közbeszerzéseket játszottak le, kenőpénzeket fogadtak el” - tette hozzá. Megjegyezte: főügyészként felügyelt olyan ügyeket is, amelyekben a kenőpénzek állítólag magához Donald Tuskhoz jutottak volna. A korábbi tárcavezető azt állította, vele szemben bosszúból emelnek hamis vádakat a főügyészként végzett tevékenysége miatt, anélkül, hogy akár 1 złoty személyes elfogadását is állítanák.

Úgy fogalmazott, „bűnének” azt tekintik, hogy az Igazságügyi Minisztérium törvényesen forrásokat juttatott állami kórházaknak, a tűzoltóságnak, a bűnüldözés modern eszközeire és az ügyészség felújítására, a pénzekben pedig nem kizárólag az úgynevezett „LMBTQ-ideológiát” képviselő szervezetekhez, hanem keresztény, katolikus és konzervatív szervezetekhez is eljutott. Ziobro szerint Donald Tusk két évnyi kormányzása alatt Lengyelország államadóssága több mint 600 milliárd złotyval nőtt, ami példátlan eladósodást jelent, és Gyurcsány Ferenc magyarországi időszakát idézi. Szerinte aki Tusk nyomában akar járni, annak tisztességesen el kell mondania a választóknak, hogy az Európai Unióban a legmagasabb villanyszámlák várnak rájuk, miközben az energiáért már több mint kétszer annyit fizetnek, mint a magyarok, a gázárak pedig télen az átlagnyugdíjjal megegyező fűtésszámlákat eredményeztek.

„Ezért, Magyar Úr, Magyarország számára nem én vagyok a probléma, hanem az olyan emberek, mint Ön és Donald Tusk, akik engednek a külső érdekeknek, és országaikat a Brüsszelnek való alávetettség állapota felé vezetik. Teljes szívemből intem óva a magyarokat Tusk utánzóitól, mert ez a katasztrófa útja, amit a magyar testvéreknek semmiképpen nem kívánok!”

- fogalmazott. Egyben köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért szembe szállt a jogtalansággal, a hazugsággal és a politikai üldöztetéssel. Ziobro bejegyzése végén többek közt lapunkat is betaggelte, ám magyarázatot nem fűzött hozzá, miért.