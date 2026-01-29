Gulyás Gergely: Lázár János vélhetően hibázott, amikor vécétakarításra küldte a cigányokat

Á. B.

Lázár János;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-01-29 11:48:00 CET

Gulyás Gergely nem látott azzal kapcsolatos mérést, hogy Mészáros Lőrinc szavazatokban mérhető károkat okozna a Fidesznek.

Lázár János pedig „vélhetően” hibát követett el a cigánysággal kapcsolatos kijelentéseivel kapcsolatban, hiszen maga kért elnézést.