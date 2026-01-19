Gázszerelőből oligarcha – Európai kulturális televíziócsatorna készített dokumentumfilmet Mészáros Lőrinc csodálatos gazdagodásáról

Orbán Viktor;dokumentumfilm;leggazdagabb magyar;oligarcha;Mészáros Lőrinc;gázszerelő;

A hátterében az Arte is Orbán Viktort látja.

Magyarország leggazdagabb emberéről, Mészáros Lőrincről készített rövid dokumentumfilmet az Arte európai kulturális televíziócsatorna. A „Gázszerelőből oligarcha: Magyarország leggazdagabb embere” című 14 perces videó vasárnap óta érhető el az Arte YouTube-csatornáján – hívja fel a figyelmet a Telex.

E szerint a film bevezetőjében elhangzik, hogy Magyarország Európa egyik legszegényebb országa, miközben üzletemberek egy jól behatárolható szűk köre nagy haszonra tesz szert a sorra épülő luxusingatlanokból és hatalmas építkezésekből.

A film készítői „egy korrupcióellenes szervezetre” hivatkozva azt állítják, hogy az Orbán Viktorhoz és a Fideszhez köthető cégek kétszer nagyobb valószínűséggel nyernek a közbeszerzéses pályázatokon, mint az állami hátszél nélküli vállalkozások, és ez az egyik oka annak, hogy az Európai Unió 18 milliárd eurónyi uniós forrás kifizetését fagyasztotta be Magyarország esetében. A lap ismerteti, hogy beszámolnak a Balaton partján 2010 óta épült luxushotelekről, vitorláskikötőkről és villákról, és megjegyzik, hogy a néhány év alatt milliárdossá vált Mészáros Lőrincnek tucatnyi érdekeltsége van a tó környékén: legalább négy kemping, öt hotel, négy étterem és bár van a tulajdonában.

Az Arte is párhuzamot vont a leggazdagabb magyar gazdasági sikere és Orbán Viktor politikai felemelkedése között, szoros összefonódást említve. Bemutatták, hogy a volt felcsúti gázszerelő 2014-ben került be a 100 leggazdagabb magyar közé, 2025-ben pedig már 1422 milliárd forintra becsülik a vagyonát, amivel messze ő a legtehetősebb.

A film idézi Mészáros Lőrinc elhíresült, Heti Válasznak adott 2014-es interjúját is, amelyben csekély szerénységgel jelentette ki: „Abban, hogy eljutottam idáig, bizonyára szerepet játszik a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye, de én soha nem privatizáltam, nem nyúltam le semmit, mindent a munkámmal és az eszemmel szereztem meg.”