Navracsics Tibor szerint senki nem tudja, jó megoldás volt-e bezárni a Szőlő utcai javítóintézetet, ő egy átlagos újságolvasó szintjén tájékozódik az ügyről

gyermekvédelem;Navracsics Tibor;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-26 08:36:00 CET

Van olyan ország, ahol lemondanak az ilyesmiért, de van, ahol nem – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Relativizálta a Budapesti Javítóintézettel kapcsolatos állami felelősséget a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor a Válasz Online-nak adott interjújában elsősorban egyéni döntésekre vezette vissza azt, hogy hiába érkeztek jelzések hosszú időn keresztül, ennek ellenére érdemi intézkedés nem történt. „Ez ilyenkor felháborítónak tűnik, miközben lehet, hogy a tíz év alatt volt egy minisztériumi, vagy rendőrségi alkalmazott, aki elolvasta ezt a jelentést, aztán unottan becsukta és eltette a fiókjába” - fogalmazott a tárcavezető.

Kijelentette: az állam nem egyetlen lény, és vannak benne olyanok, akik lelkiismeretesen elvégzik munkájukat és olyanok is, akik másként járnak el. Arra a felvetésre, hogy egy normálisan működő demokráciában ilyenkor a területért felelős politikus lemond, úgy felelt: – Van olyan ország, ahol igen, van olyan ország, ahol nem. A tárcavezető azt tartja fontosnak, milyen gyorsan reagál az állam ha kiderül egy ilyen ügy és azt hogy tudja kezelni. Navracsics Tibor szerint nem egyértelmű, hogy megoldás-e a Szőlő utcai javítóintézet bezárása és az se tudja, hogy ez megoldás-e, aki a döntést hozza. Szerinte az utóbbi személyt nem is ezért ültetik a pozíciójába – Az emberek mindig az extrém eseteknél háborodnak föl. Az extrém eseteknél nagyon nehéz döntést hozni, mert nincs precedens – magyarázta ezt.

A miniszter nem sokkal később élesen reagált, amiért az újságíró a gyermekvédelmi kérdésekről kérdezi, mivel állítása szerint a Szőlő utcában történtekről is csak annyit tud, mint egy átlagos újságolvasó.