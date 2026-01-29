Budapest nem fizette be a szolidaritási hozzájárulást, Nagy Márton szerint inkasszóval veszik el tőle

Budapest;Nagy Márton;szolidaritási hozzájárulás;

2026-01-29 20:26:00 CET

Kár, hogy eközben az Orbán-kormány mostanáig sem utalta a fővárosnak a közösségi közlekedés működtetésére ígért 12 milliárd forintot.

„A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie – a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be!” – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon, jelezve, hogy inkasszóval vonja el Budapesttől a szolidaritási hozzájárulás elnevezésű kormányzati sarc 2026. januárjára esedékes részét, 11,7 milliárd forintot.

A tárcavezető közölte, hogy a fővárosnak január 26-áig kellett volna befizetnie a pénzt, amit azonban nem tett meg. „A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A főváros sem áll a törvények felett!” - nyomatékosította Nagy Márton, miközben az Orbán-kormány mostanáig sem utalta a fővárosnak a közösségi közlekedés működtetésére ígért 12 milliárd forintot. Ezután egy kis trükkre volt szükség ahhoz is, hogy a főváros elkerülje a csődöt.

A nemzetgazdasági miniszter miniszter bírósági döntés alatt feltehetően arra utalt, hogy az Alkotmánybíróság múlt heti végzésében érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fővárosi Törvényszék szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos tavalyi normakontroll-indítványát.

Karácsony Gergely főpolgármester úgy érvelt, hogy a 2024-es döntés szerint csak tisztességes eljárásban állapítható meg a szolidaritási hozzájárulás összege, a kormányzatnak pedig biztosítania kell, hogy az elvonás ne legyen túlzó, az önkormányzati feladatellátást veszélyeztető mértékű. Márpedig csak az idén, csak a Fővárosi Önkormányzattól mintegy 100 milliárd forintot venne el az Orbán-kormány, vagyis a jelzett feltételeknek a budapesti vezetés szerint ez nem éppen felel meg. Az ügyet emiatt közigazgatási perben viszik tovább.