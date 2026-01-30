Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik.
A DK állította ezt korábban egy szemtanúra hivatkozva.
Az ellenzéki párt egy szemtanúra hivatkozik, aki szerint a kocsmai verekedés miatt távozott kormánypárti politikus alsónadrágban zaklatta az ivóban üldögélő kiskorú lányokat. Cseuz Zsolt közölte, a botrányt megbánta, tisztségeiről lemondott, de a pedofilvád rágalmazás, politikai lejáratás.
A házaspár gyereke tett bejelentést a rendőrségen.
A személyautó utasát kórházba szállították, de már nem lehetett rajta segíteni.
Több ezer elhullott disznó teteme oszladozik egy telepen. Az esetet jelentették a megyei kormányhivatalnak, ami soron kívüli vizsgálatot indított. A hatóságok már mintát vettek.
Áprilisban a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóság háromtagú felügyelő bizottsága szabálytalanságokat tárt fel a szervezetnél. Éppen akkor, amikor a korábbi vezető távozott, és egy megbízott vezető vette át a tűzoltóság irányítását. A szoljon.hu szerint egy névtelen bejelentés érkezett.
Baleset miatt 30-50 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk a Szolnok-Szentes szakaszon utazóknak, mert Kunszentmárton és Tiszaföldvár között a vonatok helyett buszok járnak csütörtök délután - közölte a Mávinform.
Viszonylag ritka csillagászati eseménynek, a kék Holdnak lehettünk szemtanúi pénteken - a jelenségnek ugyanakkor semmi köze nincs az égitest színéhez. Kék Holdnak azt a körülbelül két és fél évente előforduló eseményt hívják, amikor egy hónapon belül két teliholdra is sor kerül: a holdfázisok körülbelül 29,5 naponként ismétlődnek, és mivel egy naptári hónap is nagyjából ennyi napból áll, leggyakrabban egy hónapban csak egyszer van telihold.
Frontálisan ütközött két személyautó szombat reggel Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Martfű és Tiszaföldvár között, a balesetben egy ember meghalt.
Megölte élettársát, majd önmagával is végzett egy férfi Tiszaföldváron - írta a police.hu.
Megindult a vonatközlekedés Tiszaföldvár és Kunszentmárton, illetve Sülysáp és Mende között hétfő délelőtt, a menetrend szerinti közlekedés 10 óra körül, illetve kora délutánra állhat helyre.
Leállították a vasúti forgalmat Szolnok és Kunszentmárton között, mert egy busz fennakadt a síneken a vasúti átjáróban Tiszaföldvárnál, Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
A tiszaföldvári tűzoltók mentettek ki egy asszonyt, aki több métert zuhant egy kútba - számolt be a szoljon.hu.