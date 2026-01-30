Lenyűgöző jelenséget örökítettek meg Tiszaföldváron - Fotók!

Viszonylag ritka csillagászati eseménynek, a kék Holdnak lehettünk szemtanúi pénteken - a jelenségnek ugyanakkor semmi köze nincs az égitest színéhez. Kék Holdnak azt a körülbelül két és fél évente előforduló eseményt hívják, amikor egy hónapon belül két teliholdra is sor kerül: a holdfázisok körülbelül 29,5 naponként ismétlődnek, és mivel egy naptári hónap is nagyjából ennyi napból áll, leggyakrabban egy hónapban csak egyszer van telihold.